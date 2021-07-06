張敬軒臨危受命　捱義氣幫李克勤做《聲夢傳奇》主理人

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》主理人李克勤因工作關係要忍痛離別學員，不過佢冇「離棄」過呢班「阿仔阿女」，仲係好緊張有得留低嗰6位學員，包括姚焯菲（Chantel）、炎明熹（GiGi）等嘅終極表現，所以佢喺最後嗰兩集，除咗會遠距離同班學員打氣外，原來仲留住隻「超級彩蛋」畀佢哋，就係私下碌盡「人情卡」，請嚟同門張敬軒亮相節目，希望啲學員喺最後關鍵階段，都可以得到啲激勵，等佢哋喺舞台上，無論聲、色、藝都有進一步表現！

至於克勤點解搵軒仔？原來因為克勤留意到喺比賽期間，都好多學員都會揀軒仔嘅歌曲參賽，而最後6強參賽者嘅何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）仲視軒仔係偶像，所以克勤就鎖定軒仔做目標！而軒仔都樂於接受呢個「任務」，因為軒仔都有留意到呢班學員嘅表現，覺得佢哋好有天分，所以當克勤問軒仔有冇興趣做「壓軸主理人」時，軒仔都好快答應咗。

軒仔笑稱：「我同班學員相處時間唔長，但既然李生係《聲夢》嘅奶爸，我頂多都係做佢哋嘅『保母仔』，我希望喺臨近決賽呢個過程中，可以幫助學員減低心理壓力，我會將自己一啲喺台上面紓緩壓力嘅方法分享畀佢哋聽！」