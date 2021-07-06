隔離過7次！林明禎最想留港開工　原因係…

電影《願望扭蛋機》舉行開鏡拜神儀式，戲中男女主角現身現場。女主角之一的林明禎表示剛煞科另一套電影，問她工作量會否太大，她笑稱很喜歡香港，希望可以有多些工作，令她可以繼續留港：「香港有好多好嘢食，最鍾意食咖喱魚蛋同埋點心。（唔擔心會肥？）唔擔心呀，因為每日有工作兼有做運動，反而瞓覺時間不足就真。」

她指今次戲內飾演一位心地善良喜歡助人的女孩，幫主角凌文龍找回已分手的前女友，並再次將他們撮合，性格和現實的她很像，她説：「我好喜歡幫助人，成日做和事老，我媽媽同家姐兩個都好硬頸經常發生摩擦，我就會負責喺中間調停。（你人在香港，依家佢哋嗌交點算？）我哋經常會電話視像㗎，主要因為我有個3歲姪女，我離開咗咁耐好掛住佢，要視像見吓佢。」自稱隔離達人的她，疫情後因工作要往返香港、台灣及馬來西亞，已先後接受隔離7次，指不會覺得悶之餘更十分享受：「可以享受獨處時間，打機做運動同煮嘢食。」

凌文龍艷福不淺

凌文龍第一次擔正男一，他表示心情緊張亦好期待，戲中他飾演一名患有「甘迺迪氏症」的男生，電影公司亦安排了一名真實患者與他交流，分享日常生活實況，他説：「我仲借咗部電動輪椅返嚟，不斷喺屋企入面練習，聽日會試吓落街行，不過好擔心會阻到人。」

提到戲中有兩位美女相伴有否感覺艷福不淺，他說：「好多人恨都恨唔到！其實個故事係寫男女主角嘅純愛較多，所以冇乜親熱鏡頭，有拖手但好似冇錫錫囉！（明禎好似單身喎，現實中有冇興趣追佢？）唔得啦，我又唔夠高大靚仔。」身旁專誠到來撐場的契媽余安安就指他：「合格啦！」她指會在電影中客串演出，飾演契仔的主診醫生。