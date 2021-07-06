為蠟像隔空揭幕　林俊傑忍唔住嗌：太逼真！

新加坡天王林俊傑（JJ）獲蠟像館破天荒再次量身打造全新蠟像，並定為全球首尊華人巡迴蠟像，設定香港為首站，昨晚（5日）JJ開直播與粉絲互動時，於無預警情況下與自己的蠟像展開一場别開生面的隔空「雲合體」（雲端合體意思）揭幕儀式。

據知，他的巡迴蠟像是根據《聖所》1.0巡演造型量身打造，而JJ巡演終點站線上演唱會於7月10日上演，直播時他興奮地分享演唱會前的心情與感想，臨近尾聲時JJ被告知某神秘人申請加入直播，他不知情即答應，畫面隨即切換到香港蠟像館，只見工作人員從腳到頭、逐步揭開JJ巡迴蠟像，首度與全新「分身」喜相逢的JJ忍不住驚呼「太逼真了」，搞笑自誇蠟像為「我心目中的男神」之餘，更不忘叮囑粉絲們看到蠟像時不要碰他的劉海，在線上看直播的好友張書豪這時竟吐槽：「蠟像劉海拉起來應該有眉毛的！」讓JJ沒好氣地秒回如果不是在直播中會找他算帳。

「平行時空的JJ」破天荒連線，他連忙請工作人員把畫面帶到附近的「朋友圈」周杰倫、王嘉爾的蠟像隨即加入畫面，JJ自彈自唱一小段《小酒窩》，「3J組合」一起測試互動手環，粉絲直呼投入感好強。臨下線前他還不忘再次提醒大家：「這將是第一次，也有可能是唯一一次跟穿着演唱會服裝的我自拍的機會！」