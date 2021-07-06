黃昏戀性生活需靠熱情

Q：我是50幾歲女性，本已停止性生活多年，不久前遇上第二春，他已60幾歲，請問以我和他的年紀可怎樣過性生活？我雖尚未完全停經，但感覺很快會進入更年期，可以有性生活嗎？

譚小姐

A：現今的伴侶進入了「初老期」（Young Old Stage）而依然維持性生活的，愈見普遍，何況你們正處於愛戀激情期，希望能有更親密接觸也是人之常情。即將或已經「登六」的男女，既是情投意合，實在不必迴避性愛課題。

著名性學家Barry McCarthy撰寫了一系列關於伴侶60歲後的性生活指南，指出性生活不會隨着老齡化而終止，它是可以隨年齡增長而延續的，但當然不要與年輕時候的性能力做比較。伴侶應把重點投放於親密質素和性快樂方面，而不是性次數和表現形式。帶有感情、性慾、情愛、嬉戲式和觸摸式的性愛，每每超越性交和高潮，性學家建議維持性接觸頻率大概是一周一次。

性學家強調男女間的互相和自我接受，女性方面，更年期前後的生理變化主要是陰道潤滑減少，陰道壁薄，需要更多的時間獲得性興奮，性高潮反應減弱。女性嘗試接納自身的老化和身體形象改變的現實。性生活可藉潤滑劑來輔助，方便性交，減少性交不快，另外女性可擔當引導男性的角色，協助男性減輕性行為的焦慮。

初老期男性的生理變化主要是需花更長時間和更強烈的陰莖刺激才能順利勃起，陰莖或許會不夠硬，射精能有減弱。男人可嘗試主動接納個人的陰莖尺寸、堅硬程度以及勃起反應，不與20歲時候作比較。享受與另一半的整體親密交流過程，而不是狹隘地只集中於陰莖勃起和性交，同樣女方也是。要記住做愛是為了享受性快樂而不是競爭或者表演。

初老期男女維持性生活的關鍵是整合親密、快感、情愛情境和調情技巧，性方式靈活多變，非以陰道交為主調。雙方均放鬆心情、關係本身良好，便是維繫情慾的重要因素。McCarthy提出最好的催情劑不是甚麼藥品，而是初老期伴侶之間的渴望、熱情和參與，互相協調和打破迷思，雙方付出努力和體諒，持續維繫黃昏戀的伴侶性生活。

李偉儀