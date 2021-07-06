菊梓喬公開擇偶條件　揀型男定暖男？

歌手菊梓喬（Hana）、鄭欣宜、陳柏宇、連詩雅、林欣彤、葉巧琳及男子組合天堂鳥，今晚（6日）現身電城錄影節目《勁歌金曲》。其中Hana受訪時表示會獻唱新歌、熱播劇《刑偵日記》的片尾曲《不相信別人》，雖然她於劇集中段才出現，但自爆已偷睇晒全部演出集數，覺得幾得意，又重提新歌MV邀請到在劇中有對手戲的姜皓文擔任男主角，笑言之後都想繼續Keep住同型男合作：「係型男就得，有佢哋先會多啲人睇我嘅嘢，次次都淨係睇我都悶啦！（揀男友都要型男？）我本身鍾意暖男多啲。（係唔係外貌協會？）覺得心地善良重要過外型，就算佢髮量少都唔介意，可以戴假髮嘛，哈哈！」續自爆已單身一段時間，時間長到要以「年」來計算，之前曾着急拍拖，不過現時改變想法：「隨緣，相信會有，夾硬要係唔會有好結果。」

唔同後生鬥

提到歌唱比賽《聲夢傳奇》進入大直路，快將舉行總決賽，問到她可有留意學員表現？心水學員又是那一位？Hana大讚每位學員都有個人特色，表現得好好，追問新一輩彈起有否令她感到受威脅？她大笑話：「算啦！我呢啲姐姐，唔會同啲後生鬥，亦唔關事，係兩個層面。」想嘗試做導師？她自言未夠資格：「我係好講感覺，歌唱技巧係擺得後過感覺，唱到個感覺先係最緊要。」