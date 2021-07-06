山崎真實　纖巧真女神

日本寫真界有好多年過30歲嘅寫真女優，而且佢哋仲魅力十足，身材同美貌都保養得宜，好似熊田曜子、春野惠、華彩奈奈、熊切朝美等都係當中嘅表表者，不過喺小弟心目中真女神只有一個，佢就係山崎真實喇！

魅力迷人

今年35歲嘅山崎真實，天生麗質，加上保養功夫了得，由出道至今一身美肌都係咁鮮嫩且白滑剔透，難怪寫真界都大讚佢嘅肌膚質素同班廿零歲嘅女仔有得揮。除咗肌膚質素好，佢本身擁有一副美人胚子，隨年月增長溫文氣質更強烈，同時女人味濃，一顰一笑都非常迷人！加上身材高挑，5呎7嘅胴體纖巧婀娜，纖瘦得嚟上圍亦有斤両，由頭到腳都咁吸睛，不過真實嘅魅力當然唔係只係得外在美咁簡單啦！

演出夠真

佢喺寫真界效力多年，2004年開始拍寫真展露驕人身材，又參加選美活動「Miss Magazine」獲得「特別獎」，之後仲踩入影視界拍電視劇，包括好多男士們鍾意睇嘅特攝片集《轟轟戰隊》，當中佢飾演反派風之靜香，每次都以不同造型登場，變身成為護士、秘書、巫女、教師等引起男士幻想嘅角色，所以成為好多男觀眾心目中嘅女神！

提到女神，真實更加可以話係真女神，因為佢踏入30歲之後愈益求真，演出時着得非常少布，又喜歡隨心而發，更加唔介意素顏登場，將最真最自然嘅一面展現，粉絲們真係深深咁畀佢吸引住呀！

山崎真實喺社交網經常會分享自己各種生活點滴，近期亦幫手宣傳一下女子組合Manaminorisa嘅最新MV，原因係佢有份主演，大家不妨Click入去睇睇佢嘅演出。

Profile

年齡：35歲

身高：5呎7吋

三圍：33C-23-34