欣宜獲力推做《造星IV》導師：我都未夠班！

歌手鄭欣宜為《勁歌金曲》錄影，表示會跟好友林欣彤（Mag）合唱《傾城》及《深愛著你》，笑言雖然跟Mag是同年出道歌手、兼相識十幾年，但只是合唱過2次，其中一次更無奈被Cut歌：「好似係個Live騷嚟。（有冇問點解Cut走咗？）冇，無所謂啦！」之後會想跟對方出合唱歌？她即笑話今次成功合唱已經好難得，唱完先算：「本身係想5月做，但佢放狗唔小心跌傷，好甘！佢咁細粒，如果係我就一定冇事，可能係隻狗跌傷！哈哈！（定因為唔同公司合唱難啲？）咁又唔關事，其實我同佢把聲好夾，真心好聽。」

講到ViuTV選秀節目《全民造星IV》籌備中，有網民力推她擔任導師，惟欣宜一聽到即耍手擰頭大叫「黐線」：「我都未夠班！如果係叫我上去唱歌、做評判我絕對OK、歡迎！我唔識講嘢，仲要我做導師去評一啲好落力演出嘅小朋友，我唔捨得，覺得好Mean、好殘忍！同埋搞掂咗自己先，轉咗唱片公司難得唔使再做『年度歌手』，一年淨係出一首歌，真係好想專心做好今年啲Project先，不過我都真係好期待睇個節目。」