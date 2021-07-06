飲鮮榨豆漿豐胸！范莎莎中愛情魔咒　一拍即散

亞姐范莎莎性格活潑好動，熱愛戶外運動，曬得一身古銅色，日前她穿上紅色泳衣大晒健康膚色及減肥效果。她自言十分貪吃，抗拒不了甜品與澱粉質，所以最近進行618斷食法，加上每日運動，終於有成績，不過她坦言對身形仍未感滿意：「我大腿同手臂比較粗壯，仲有個小肚腩。（滿唔滿意上圍？）女仔都想大啲，如果再大啲會開心啲。中學時一直有飲鮮榨豆漿，但咁多年都冇明顯效果，隆胸就真係冇諗，因為我鍾意自然。」

現時單身的她樣子甜美又有身材，理應桃花不絕，不過她稱感情運向來麻麻，戀情常無疾而終：「第一個男友係我喺荷蘭讀書時認識嘅，因為我要去韓國做交換生，好坦白同佢講去到當地冇理由唔玩，而且我諗住再去加拿大讀多個學位，佢唔想遠距離戀愛，所以分手。返到香港有個心儀對象，但佢被公司調去美國；後來識咗個德國人互有好感，不過佢要去英國讀碩士，覺得好似魔咒咁。」

品評各式男士

愛情未能開花結果，不過她自認看人眼光準，渣男未能埋身：「我同人食餐飯就會知佢係咩人，品質冇咁好一眼睇得出，外觀唔係差又口花花嘅就要小心，講嘢圓滑一定係識唔少女仔，對你冇禮貌一齊後唔會對你好。」