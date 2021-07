索女色誘　你會上釣嗎？

面對囡囡主動色誘,你會唔會上釣?唔少男士都話咁要睇吓對方嘅質素先至考慮。既然係咁,今次介紹嘅3套作品都係以色誘做主題,當中嘅脫星又引唔引到大家呢?

情慾辦公室

公司有個索女同事不但對你有興趣,仲經常挑逗你,咁點算好?由Explicit Empire推出嘅《Wanna See Me Squirt?》,就將佢拍成四仔題材,展現香艷嘅情慾辦公室之餘,加上高潮噴水嘅演出,係咪好正先?由Veronica Leal、Kinuski Kakku及Lana Seymour等幾位歐洲脫星演出,全片分為3個單元故事,當中以Veronica Leal主演嘅一段最精彩,講佢一直暗戀男上司,決定露底色誘對方,仲話想唔想睇佢高潮噴水嘅興奮反應,見Veronica Leal咁索,男上司即刻話:「我哋去會議室慢慢傾!」

親密遊戲

年輕男女想溝對方,最好嘅方法就係以玩遊戲為由,玩玩吓自然會有身體接觸,跟住咪水到渠成囉!就好似呢套由Nubile Films製作嘅《Games of Seduction》嘅劇情咁喇,搵嚟一班青春脫星,包括Rebecca Volpetti、Mary Rock、Marilyn Sugar等演出,配合唯美畫面,更觀賞度大大提升。當中嚟自意大利嘅Rebecca Volpetti最吸睛,唔單止個樣夠索,仲有一對長腿,睇佢施展腿功已經夠晒滿足!

淫娃出動

索女提議玩三人行,男士點反應好?由BANG!炮製嘅《Threesome Anal Temptations #3》就係玩三人行主題,由Amirah Adara、Kristy Black、Daphne Klyde及Kate Dee等4位人氣脫星演出,故事講佢哋係KOL,最愛喺網上溝仔撩玩三人行,仲要指定玩人形火車添!的確係重口味,但香艷度相當濃,尤其係Amirah Adara呢位美股脫星,佢嘅演出夠奔放,激烈嘅高潮反應,更係令人興奮無比。

碟評

今次帶嚟嘅3套作品各具特色,如果鍾意睇劇情嘅話,《Wanna See Me Squirt?》最啱睇,事關辦公室題材加勾引男上司,配合埋激烈嘅肉搏戰,令人慾火高燒。《Games of Seduction》以青春脫星加唯美拍攝為賣點,純情味十足,好初戀感覺。至於《Threesome Anal Temptations #3》玩三人亂鬥,連後門都開放埋,相當重口味,對好此道嘅四仔迷,別有一番吸引力。