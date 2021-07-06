索女色誘　你會上釣嗎？

面對囡囡主動色誘，你會唔會上釣？唔少男士都話咁要睇吓對方嘅質素先至考慮。既然係咁，今次介紹嘅3套作品都係以色誘做主題，當中嘅脫星又引唔引到大家呢？

情慾辦公室

公司有個索女同事不但對你有興趣，仲經常挑逗你，咁點算好？由Explicit Empire推出嘅《Wanna See Me Squirt?》，就將佢拍成四仔題材，展現香艷嘅情慾辦公室之餘，加上高潮噴水嘅演出，係咪好正先？由Veronica Leal、Kinuski Kakku及Lana Seymour等幾位歐洲脫星演出，全片分為3個單元故事，當中以Veronica Leal主演嘅一段最精彩，講佢一直暗戀男上司，決定露底色誘對方，仲話想唔想睇佢高潮噴水嘅興奮反應，見Veronica Leal咁索，男上司即刻話：「我哋去會議室慢慢傾！」

親密遊戲

年輕男女想溝對方，最好嘅方法就係以玩遊戲為由，玩玩吓自然會有身體接觸，跟住咪水到渠成囉！就好似呢套由Nubile Films製作嘅《Games of Seduction》嘅劇情咁喇，搵嚟一班青春脫星，包括Rebecca Volpetti、Mary Rock、Marilyn Sugar等演出，配合唯美畫面，更觀賞度大大提升。當中嚟自意大利嘅Rebecca Volpetti最吸睛，唔單止個樣夠索，仲有一對長腿，睇佢施展腿功已經夠晒滿足！

淫娃出動

索女提議玩三人行，男士點反應好？由BANG!炮製嘅《Threesome Anal Temptations #3》就係玩三人行主題，由Amirah Adara、Kristy Black、Daphne Klyde及Kate Dee等4位人氣脫星演出，故事講佢哋係KOL，最愛喺網上溝仔撩玩三人行，仲要指定玩人形火車添！的確係重口味，但香艷度相當濃，尤其係Amirah Adara呢位美股脫星，佢嘅演出夠奔放，激烈嘅高潮反應，更係令人興奮無比。

碟評

今次帶嚟嘅3套作品各具特色，如果鍾意睇劇情嘅話，《Wanna See Me Squirt?》最啱睇，事關辦公室題材加勾引男上司，配合埋激烈嘅肉搏戰，令人慾火高燒。《Games of Seduction》以青春脫星加唯美拍攝為賣點，純情味十足，好初戀感覺。至於《Threesome Anal Temptations #3》玩三人亂鬥，連後門都開放埋，相當重口味，對好此道嘅四仔迷，別有一番吸引力。