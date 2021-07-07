【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿八丙辰土收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：捕捉、納畜、治病

忌：動土、作灶、出財

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

未雨綢繆好過臨渴掘井，是時候留起一筆應急錢。

金牛座

待人接物大方得體，可為事業發展營造有利條件。

雙子座

有錯就要認！避談自己失誤是無法得到別人寬恕。

巨蟹座

清者自清，即使受到謠言攻擊，也不用太過介懷。

獅子座

很多事等你處理，應打醒十二分精神，切勿偷懶！

處女座

發牢騷要適可而止，提防因情緒失控而嚇怕伴侶。

天秤座

自怨自艾是解決不了問題，只會令麻煩愈來愈大。

天蠍座

受負面情緒困擾，不能漠視，以免拖累工作進度。

人馬座

得到前輩的提點，不妨抽空為未來發展作好部署。

山羊座

對事業有期待，但為目標奮鬥之餘，應量力而為。

水瓶座

忙個不停，苦無出外散心的機會，心情陷入低谷。

雙魚座

跟親友聚一聚，分享煩心的事，說不定有好結果。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 財運強

（跌）馬 易破財

鼠

貴人運強勁，工作順利，與人合作易有斬獲。

牛

有付出一分收獲三分的好運氣，要好好把握。

虎

話頭醒尾，行動力強，易從職場中獲得成功感。

兔

單身者主動獻殷勤，可令膠着的關係向前邁進。

龍

事業陷入低潮，毋須灰心，船到橋頭自然直。

蛇

自信心強，工作表現優異，令身邊人羨慕不已。

馬

今天易破財，切勿參與博彩，否則後悔莫及。

羊

運氣糟糕，要注意健康，如有不適需盡快求醫。

猴

急於求成，有可能出錯，未必獲得想要的結果。

雞

拚勁十足，可於職場上大展拳腳，取得佳績。

狗

是日沖煞，涉及金錢交易要謹慎，提防受騙。

豬

宜打醒十二分精神，否則有好機會也把握不住。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

小暑開運養生

小暑為陽曆七月六至八日之間的節氣，踏進小暑，氣溫高升，熱浪襲人，但又未到達一年中最炎熱的頂點，因此名為「小暑」。之後緊接的節氣就是大暑，屆時才是真正酷暑的開始。

所謂「熱在三伏」，小暑時正值伏天，而民間度過伏天的方法，就是吃清涼消暑的食物降暑，故有「頭伏餃子，二伏麵，三伏烙餅攤雞蛋」之說。由於炎夏食慾不振，人們比平日消瘦，故又稱為「苦夏」，故頭伏就吃有開胃解饞的餃子；而麵食及烙餅與雞蛋則是為了令身體出更多汗，將體內的毒素一併排出。

另外，中醫亦有「冬吃蘿蔔夏吃薑」的說法，為何天氣炎熱，仍然要吃辛辣之物「火上加油」？原來生薑屬溫熱之物，有助腸胃消化吸收，亦可減輕盛夏食慾不振的問題。尤其是現代人愛躲在冷氣大開的房間，又嗜凍飲、寒涼及生冷食物，最容易有寒氣入侵，故吃一點薑或喝薑水，同樣有助驅除體內的風寒外感。

如沒有閏年，小暑一般接近農曆六月初六，而相傳這是龍宮曬龍袍的日子，所以家家戶戶也會在這一天「曬伏」，即把存放在衣櫃的衣服被舖拿到室外晾曬，以陽光去除潮濕之氣，防黴防蛀。