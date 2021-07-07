神徒6位數租郵輪賀Anson Lo生日　李司棋都係粉絲？

男團MIRROR人氣爆燈聲勢一時無兩，佢哋嘅粉絲仲出晒名熱情兼捨得使錢，今日（7日）係有「教主」之稱嘅Anson Lo（盧瀚霆）生日，佢嘅粉絲竟然豪使6位數租架郵輪，喺船身用LED燈寫賀詞祝福偶像，認真誇張！

之前組合成員姜濤生日，一班「姜糖」（粉絲暱稱）喺銅鑼灣唔同地方買咗大量廣告，身處銅記完全被姜濤嘅廣告包圍，真係銅鑼灣都變「姜濤灣」。嚟到Anson Lo嘅26歲生日，一班「神徒」（粉絲暱稱）梗係要做啲嘢賀一賀佢，其實神徒一早已經準備咗鋪天蓋地式慶生應援活動，例如豪擲10萬蚊，喺尖沙咀天星碼頭租下巨型廣告牌，祝賀偶像生日之餘亦可瘋狂打卡！全港多個巴士站燈箱亦有播放偶像有份參演劇集《大叔的愛》片段等，估唔到呢啲都未算戲肉，神徒仲租咗架郵輪，船身會用LED燈排出「7 Jul ❤ Anson Lo」字句，該郵輪將會喺今晚8點至8點半，於杏花邨及小西灣海旁一帶出沒，為教主送上祝福。

活躍於社交網嘅藝人李司棋，上載咗將企喺Anson Lo巨型廣告牌前影嘅相，唔通佢都係「神徒」？佢留言表示：「到尖沙咀購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害。」原來司棋姐只係路過，見到咁多人影佢又影埋一份啫！