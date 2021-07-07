港姐回帶｜周潤發Mark哥造型做主持　蔡少芬Sell六合彩去越南

每屆香港小姐競選，除咗泳衣環節受注目外，問答環節都好多人鍾意睇，皆因主持們會問一啲刁鑽問題，令到一班候選佳麗難於應對，從中可以睇出佢哋嘅執生能力，講起主持，一班天王天后級人物都曾經做過，好似國際巨星周潤發咁，佢就做過1991年度嘅主持，而蔡少芬就係其中一位佳麗。

發哥當年以佢最出名，喺《英雄本色》入面嘅「Mark哥」造型現身，身穿黑長褸內襯西裝，斯文又有型，作為一位咁有性格嘅演員，佢問問題都唔同過人，唔止齋問仲準備咗道具，佢喺大褸攞出一張巨型六合彩，問蔡少芬點樣張呢個香港特色介紹畀越南人，佢就答呢個係香港嘅一種娛樂，仲可以畀到希望大家，當時因為仲有「越南難民」問題，發哥追問怕唔怕有再多嘅越南人嚟香港，蔡少芬好淡定全程保持笑容，佢再解釋係想藉住六合彩呢個希望，可以幫到越南人解決困難。今屆港姐準決賽就喺8月22日舉行，一班候選佳麗真係要學吓師姐蔡少芬咁答，以真善美作為出發點就實冇錯。

關於越南難民喺度講番少少資料，1961年越戰爆發，唔少越南人紛紛逃亡到不同地方，1979年香港被列為「第一收容港」，從越南出逃的難民，由第一收容港先行接收，再經西方國家甄別難民的資格，符合甄別標準的難民可轉去其他國家定居，剩下的則由「第一收容港」自行遣返。呢個政策於1998年1月9日取消，期間香港共收容了超過20萬名越南人，估計每位難民每年大約需要花費公帑1萬2千港元，令香港政府的負擔加重。