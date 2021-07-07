Running Man能力者！金鐘國練爆肌原來有原因

韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的45歲主持金鐘國身材健碩又大力，在節目中表現出色，因而擁有「能力者」的稱號，他可以說是全韓國藝能界最大隻的人！他最近開設個人頻道「GYM JONG KOOK」，拍片教大家健身和鍛煉不同部位的肌肉，訂閱人數在短短兩星期便突破141萬，不過外表健康的他原來有嚴重腰患和長短腳，他多年來勤於健身亦全是為了改善身體的毛病。

金鐘國從中學開始便飽受腰椎間盤突出困擾，亦因為斷過腳而有長短腳，他當兵時因為傷患而被安排以社會服務要員身份服役，他於1998年公開自己有嚴重腰患的事實，他亦曾在練舞期間受傷而被揹到醫院接受治療，而他多次被發現在拍攝《RM》時因為腰痛而扶着腰。

他於2018年在節目《我家的熊孩子》中公開自己開始做健身的原因：「我曾經因為用了錯的方法盲目地做運動而令腰變差，曾經痛得無法動彈，後來為了治療腰患而接觸健身，開始健身之後，我的腰好了不少，痛楚也減少很多了。」他不時在社交網上載做運動的片段，鼓勵與他一樣有腰患的人：「慢慢做的話，一定可以的，我連椎間盤都破裂了，但還是克服了，只要有意志力就可以了！」