東方日報C1：張敬軒勢奪「叱咤金滿貫」　追平學友做歌神

天王級歌手張敬軒在年中已報捷，兩首新歌均成「五台冠軍歌」，在眾男歌手中成績一枝獨秀，有歌迷已預測他大有機會衝擊明年初的「叱咤金滿貫」，追平張學友17年前創下的紀錄，不過榮升「新任歌神」前，先捱義氣幫李克勤擔當《聲夢傳奇》的「保母仔」錫住學員。

有「皇上」之稱的張敬軒果然是樂壇霸主，憑專輯《The Brightest Darkness》中的《俏郎君》及《Sweet Escape》一炮雙響，兩首歌橫掃「903專業推介」、「中文歌曲龍虎榜」、「新城勁爆流行榜」、「勁歌金榜」及「Chill Club推介榜」成為雙「五台冠軍歌」得主，未到最要發力的年底前，已揮低所有同期推出新歌的男歌手，其中包括近期人氣爆錶的男團MIRROR及個別單飛發展成員姜濤和Edan。有「核數師歌迷」預測軒仔正「叫胡」，曾奪「男歌手金獎」、「我最喜愛的男歌手」、「至尊歌曲大獎」、「我最喜愛的歌曲大獎」和「唱作人金獎」共５個大獎的他，只要「食出」在明年初舉行的叱咤頒獎禮中的「至尊唱片大獎」，就能完成「叱咤金滿貫」大業，追平張學友17年前創下的輝煌成就。

軒仔昨日受訪時表示開心成立新Label「飛圖唱片」公司後，推出的首張唱片就有好成績，要多謝東網、樂迷以及各大平台支持，希望有機會在不同場合演繹這兩首歌曲，亦感激歌曲創作、MV拍攝幕前幕後的團隊所付出的努力，而今年會繼續製作更多好作品回饋歌迷。

代替克勤做保母仔

而在成為「張學友第二」前，軒仔臨危受命擔任歌唱比賽《聲夢傳奇》的星級舞台指導，代替因工作而暫別最後6強參賽者的李克勤，因留意到多位學員對軒仔情有獨鍾，曾揀選其歌曲參賽，更知其中兩位學員何晉樂及冼靖峰視軒仔為偶像，和節目組商議後，克勤親自碌人情卡邀軒仔幫忙，而軒仔亦欣賞學員天分，故一口答應代拍攝準決賽及決賽兩集，一圓克勤的心願。

軒仔說：「既然李生係《聲夢》學員嘅奶爸，我頂櫳都只係個保母仔，希望喺臨近決賽呢個過程中，可以幫助學員減低心理壓力，將自己一啲喺台上面紓緩壓力嘅方法話畀佢哋聽。」他日前已參與準決賽錄影，而賽制更有全新玩法，6位學員分成3組作賽，落敗學員和軒仔合唱，務求以表現打動25位評審獲翻生機會，從而進身於7月19日舉行的決賽爭冠軍。

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