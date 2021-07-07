食住消費券熱潮　康泰 × HT Mall首次參加快閃店

【營業資訊】隨疫情全球蔓延，各行各業歷盡艱辛，實力雄厚的公司要即時諗計變通，康泰旅行社在疫情初期迅速轉型，在去年4月開設環球手信和本地食住玩的網上商店子品牌HT Mall，讓公司順利「過冬」。

除了線上業務外，HT Mall更首次參與由即日至7月29日在中環舉行的「AlipayHK × Shopline × HT Mall快閃店」，康泰旅行社市場助理總經理方慧儀小姐指參加這個合作項目，希望能開拓線下門市的機遇，快閃店內約有20款HT Mall售賣的商品，如台灣的阿聰師的小芋仔、日本直送的水果乳酪雪糕和Tokyo Milk Cheese Factory芝士夾心餅乾等，讓客人盡情消費。

隨疫情緩和，香港有條件逐步和澳門、內地通關，加上特區政府推出HK$5,000電子消費券，有助進一步刺激消費。品牌把握機會和AlipayHK合作推出不同活動，其中一個「消費券賞不停大禮包」，市民在政府官網登記以AlipayHK領取消費券，就可在AlipayHK領取大禮包，在HT Mall消費滿HK$500即獲HK$60優惠券，也有9折購物優惠券、康泰本地遊及公海遊HK$20現金券等。至於「康泰 × HT Mall × AlipayHK消費券Double up終極賞」活動，客人到旅行社門市或網上商店購物，以AlipayHK付款，累積至指定金額後便可參加，獎品包括美食消費券、旅行社旅遊現金券等，想參加的話就要留意7月底前公布的活動達詳情了。

AlipayHK × Shopline × HT Mall快閃店

地址：中環國際金融中心香港站預辦登機大堂G/f HOK 51舖