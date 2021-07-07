香港機關王競賽榮獲冠軍及最佳創意獎

【營業資訊】福建中學一向着重培養學生的創意思維、探究精神與解難能力，強調學生從日常生活出發，利用科學與科技，自己動手去解決生活中的各種難題，所以該校多年來均投放大量資源發展STEM教育。初中設有「STEM研習課」及「數學增進課程」，並建立一系列的創科實驗室，例如求真天地、STEM專用創科實驗室，為學生提供一個優良科研環境。

STEM教育為學生創造了許多參與不同類型的創科比賽的機會，令學生們有更多的學習體驗與經歷，從而增加他們對學習的興趣，提升他們的學習動機，培養出更積極良好的學習態度。2009-2021年期間，該校學生在老師的帶領下，參加了不少海內外大型的比賽，初略統計榮獲124項優異獎、124項銅獎、97項銀獎、87項金獎，共榮獲432項獎項，成績斐然。

近兩年受到新冠肺炎疫情的影響，雖然一度暫停賽事，但未減少學生對STEM探究的熱情。今年疫情紓緩可以舉行比賽。該校師生加強訓練，探索新的領域，接受新的挑戰。5月8日，容煒皓(5A)、莊天行(5D)、梁綽軒(5E)、歐陽梓軒(5E)四名學生，參加了「2020-2021香港機關王競賽」。他們的作品「切爾諾貝爾」，運用機關王組件、MICROBIT及3-D打印，製作出一個自動運作的機關，藉這機關帶出人類社會、自然環境與科技之間的關係。作品的創意及科學原理獲得評審高度讚賞，並勇奪高中組冠軍及最佳創意獎，值得慶賀！