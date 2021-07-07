小暑吃貨攻略　清熱健胃更要健脾

二十四節氣中的小暑，代表太陽位於黃經105°，雖然溫度「尚未達於極點」，不過小暑過後，全年最熱的三伏天便即將到來，要安然渡暑、消暑就要不忘養生，當然要參考一下民間流傳的小智慧啦！

宜食蓮藕與綠豆

要數最適合小暑時食用的食材，蓮藕和綠豆可說是名列前茅。民間固有「小暑吃蜜藕」的習俗，因為蓮藕含有大量的碳水化合物及多種維他命，清甜爽脆，具有清熱養血等功效。有說生吃蓮藕的清熱作用較大，而熟蓮藕性甘，有健脾作用，能健胃開胃。

由於小暑處於長夏之際，是一年濕氣最重的日子，五行中屬土，與五臟中喜燥、喜溫、惡水濕的脾相呼應，所以長夏養生以祛濕為主。綠豆有消暑祛濕、清熱解毒、利尿等功效，加入薏米更是健脾化濕，用來煲水、煲粥都可。不過綠豆偏寒，平日容易手腳冰冷人士就不宜多吃。

巧吃「生冷」食物

生冷食物易傷脾胃，即使夏天亦不宜多吃，不過適當的進食瓜果，就可以消暑、清熱、利尿，如西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜等都是佳選。此外，食用帶酸的水果如菠蘿、柚子亦生津解渴，增加食欲。

說到消暑當然不得不提清涼解渴的飲品，馬蹄竹蔗茅根水、雪梨蘋果水等清熱、生律，相信不少人都愛飲用，不過如果間中想飲凍飲的話，不妨在煲製的時候加入薑，自能中和凍飲帶來的寒氣，不過亦不可貪杯。

心靜自然涼

說到消暑的終極奧秘，當然是一動不如一靜，避免長時間暴露於烈日下，多待在陰涼或室內的地方。出汗時以稍熱的毛巾擦汗，反而能適應人體降溫的節奏，還可以飲用熱茶，以刺激毛細血管舒張，讓體溫降低，亦能生津解渴，不過不是太多人能做到呢！