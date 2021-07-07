直播搵銀唔Easy　鄭爽開Live「炒車」有藝人賠埋事業

無綫真人競技綜藝Show《識貨》上星期圓滿完成，成功掀起香港藝人間嘅直播帶貨潮，當中陳自瑤就贏出比賽，成為帶貨王。不過一班藝人直播時，都烏龍百出，就好似張秀文直播時自爆冇剃腳毛震撼全場、陳嘉佳就緊張至放臭屁、陳自瑤就未能喺限時內完成推銷。但其實做直播真係好有風險，有咩事都要臨時執生，有陣時面對啲「不可控」事情更分分鐘賠上演藝事業！

台灣藝人柯震東近期就靠直播「翻身」，一直復出無期嘅佢依家成為大紅人，喺網上「復出」，仲試過玩睡播，直播自己瞓覺1粒鐘，點知咁都出事，起身之後就發現下巴甩臼，更加「直接無法咀嚼」，搞到要搵屋企以前嘅舊止痛藥嚟食。

早前因代孕及棄養風波而被全面封殺嘅鄭爽，前年佢曾自爆疑患抑鬱症，當時佢仲未放棄幕前工作，舊年佢趁自己29歲生日就搞咗個「直播帶貨秀」，點知做到一半忽然情緒失控，一度疑似落淚，又將幫佢手嘅男女直播主趕出鏡，佢更加發晒脾氣鬧人，成個Live都係「炒車現場」。

台韓混血歌手畢書盡（Bii）近日上直播節目，佢就被主持提及之前某次校園演出，喺男廁入面聽見好大吵雜聲、門口逼滿人，一轉頭就發現Bii原來都去緊廁所，當時原來係大批粉絲「圍觀」男神如廁，直播時忽然被爆瘀事，搞到Bii鬼咁尷尬。

雖然大家都喺直播出「出洋相」，不過都唔及內地男藝人仝卓咁大件事！話說仝卓喺去年網上直播期間，自爆曾為考入心儀大學中央戲劇學院，並托屋企人用「某些手段」將重考生身份改為「應屆考生」，並讀到2018年畢業。消息一出，即被大眾狠批佢，形同喺公開考試中作弊。事件最後令仝卓賠上演藝事業，佢嘅高考成績作廢、撤銷畢業證書等，其繼父被撤職，另共有3位相關人士被立案調查，12人被撤職或記大過等懲處。