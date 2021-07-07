李靄璣走勻全港行Catwalk　做煮婦慰藉林奕匡

邵氏藝人李靄璣（Rikko）喺唔使拍劇嘅日子裏化身時尚達人，除同意大利網上時裝購物平台合作變身模特兒，真空上陣演繹套裝外，又當香港各酒店內熱門打卡位係天橋，着住閃爆嘅低胸裙走勻全場影靚相，佢接受訪問時話：「呢幾輯相係我過往幾星期做嘅時尚project，好似擔任時裝編輯一樣，我亦好鍾意身上呢批鑽飾，因為品牌有獨家鑽石切割技術，所以啲鑽石首飾睇起嚟特別閃亮耀眼。」

雖然Rikko忙住「我要做Model」，但原來老公林奕匡（Phil）比佢更忙，因為Phil趕住籌備演唱會，仲要為新碟宣傳，又拍電視節目，時間好緊迫，所以上個月Phil生日，兩公婆只夠時間食餐飯，連特別慶祝節目都冇。不過出名「愛夫號」嘅佢，惟有爭取時間，當老公可以返屋企食飯時，就畀Phil「食好西」：「煮飯畀佢食，佢最鍾意麻婆豆腐，仲有陪佢做運動，譬如打羽毛球，仲有健身。」佢又報喜話香港疫情緩和，其司儀工作終於可以恢復：「嚟緊會幫汽車品牌活動擔任司儀，其實好多都活動因疫情足足推遲咗成年，依家逐步舉辦番，真係好開心可以有工開。」