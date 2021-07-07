康城電影節　茱迪科士打與妻恩愛現身捧成就獎

《第74屆康城電影節》開幕，領取終身成就獎的美國女星茱迪科士打（Jodie Foster）帶同妻子Alexandra Hedison行紅地氈，分別以白裙與黑裙示人，大晒恩愛。Alexandra曾與美國女名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）拍拖，2014年與茱迪拍1年拖後拉埋天窗。

茱迪於頒獎禮上，獲憑《上流寄生族》奪得金棕櫚獎的韓國導演奉俊昊、西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）以及擔任主競賽單元評審團主席的美國導演史碧奇李（Spike Lee）頒獎。同場還有擔任評審團成員的韓國男星宋康昊、法國女星美蘭妮羅倫（Melanie Laurent）與美國女星瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）等。

茱迪以流利法語致詞，期間她表示：「出嚟感覺好冇，係咪？我哋終於喺度。你哋有冇少少掛住豪華場合？呢一年我重新睇返黑澤明、馬田史高西斯（Martin Scorsese）、（史碧奇）李同奉（俊昊）嘅電影，即使戲院冇開，電影都係會繼續。」說完她獲全場起立致敬。