Tiffany原宿概念店　出運動單品賀體育盛事

位於東京涉谷連接到原宿的Cat Street（舊涉谷川遊步道路），舒適自在的街道開設了不少充滿個性小店，為這條小街帶來有別於表參道繁華耀眼的慢活氛圍。兩年前，Tiffany & Co.亦特別選址於Cat Street開設樓高6層的概念店，採用全新的裝潢設計去展示品牌的經典之作，頂層更設有Tiffany & Co.於日本首間餐廳Tiffany Cafe @ Cat Street，為日本地區Fans帶來更全面的品味體驗。

今年適逢Tiffany @ Cat Street概念店開業兩周年誌慶加上四年一度體育盛事亦即將於東京舉行，因此品牌特別將店舖換上運動主題，店舖入口位置變成戶外籃球場，而3樓亦設有「U」型滑板斜台，讓顧客感受到濃厚的運動氣氛。走進店內更可以欣賞到過往160年來Tiffany & Co.為不同家喻戶曉運動比賽如籃球（NBA）、美式足球（NFL）、網球（US Open）及高爾夫球（PGA TOUR）等打造的獎盃及冠軍戒指。今年品牌為「怪物彈珠大獎賽」（Monster Strike Grandprix）所設計的冠軍隊伍獎盃，亦可於店內先睹為快。

此外，由即日起至8月概念店更會分階段推出一系列限量版運動用品，當中包括：Spalding籃球、Spalding足球、Gilbert欖球及滑板。除了用上最具代表性的經典Tiffany Blue色調外，更特別加入Tiffany @ Cat Street概念店的「貓頭」標誌，將品牌於運動界的悠久歷史呈現到各款限定單品當中。