【簡潔生活學】拾……愛

最近完成一個收納個案，服務地點在有香港後花園之稱的西貢。收到諮詢是一位女客人，在附上的短片中，其中一段是年輕女客人詢問一位女士：我們準備清理家中雜物，你願意捨棄這些東西嗎？那位女士回應：好呀！可以呀！聲音滿帶喜悅。

之後跟團隊為這個案作出安排，由於需要收拾的地方，情況比較嚴重和混亂，大家定好程序並按分隊進行，隊伍人數九人，三人一小隊，每隊負責一個範圍，包括客廳、睡房、廚房等。

每次處理收納個案，最重要是跟客戶溝通好，因每個案件都不同，當中涉及一些故事和情感，收納並非一定要戶主斷捨離，而是希望教導戶主利用適當的收納方法改善生活，除此之外，團隊精神亦十分重要，整個團隊的出發點都是本着為人服務及幫助他人，令其生活質素得到改善、方便和舒適。而今次收納團隊在時間倉卒下仍能超額完成，全因背後一個動人故事。

在文章首段所提及那位女士便是女客人的媽媽，由於女兒快將結束假期回英國繼續學業，她和哥哥希望為媽媽打造一個舒適又安全的環境，享受退休人生、安心養病。

當日，兄妹倆和團隊一起由零開始，齊心協力將所有雜物分類及處理好，即使天氣悶熱，卻沒有任何怨言並默默快速處理，最終效果顯著，媽媽和兩兄妹也十分滿意，並感謝團隊的努力，令家居重現整齊舒適的環境。

每一個案背後都有故事，不少子女會為父母安排收納服務，除了孝順之外，愛是一個最大理由，小時候父母對子女照顧有加，全因為愛，而子女長大成人也希望能夠回報雙親，讓年老父母安享晚年。而當團隊接到個案時，除了商業角度之外，更大理由是希望幫助其他人，這次一個兩代充滿關懷和愛護的故事，從女兒回覆一句衷心多謝，一切辛勞已拋諸腦後。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

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