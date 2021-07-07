傳秘撻吳浩康︱郭思琳公開追前度債　涉款7位數字！

歌手吳浩康（Deep）早前被傳搭上33C「格鬥女神」郭思琳，未幾即爆出女方另有一位拍拖多年的男友Chester Chan，疑一腳踏兩船，但郭思琳即澄清兼劃清界線指已回復單身。

不過事件有新進展，郭思琳透過社交平台發長文向前度追債，表示：「畀佢拖咗我四年半感情，我不再接受佢一拖再拖，佢就扮慘，之後成日已讀不回…我幫佢諗埋辦法還錢，佢竟然話會增加佢經濟負擔唔肯還…難道我無經濟壓力咩？點解佢嘅問題要我呢個女人仔去幫佢承擔？當初邊個主動承諾會六月底還錢？邊個懶型喺人地面前大大聲話會出面借錢還我條數？依家呢？一毛錢都無還過喎…承諾？拜託唔好再用呢招啦。」她還表示事件令她感到相當無奈，這幾個月來精神壓力很大導致失眠，更出現壓力瘡和濕疹。

東網聯絡上郭思琳問到有關公開追債一事，以及與吳浩康是否拍拖，她表示：「數目有七位數，爭我錢嗰個係已經分開咗一段時間嘅前度。我經濟獨立，亦有儲錢，唔需要Deep（吳浩康）經濟上嘅幫忙。我同Deep有見面，其他嘢唔多講喇，我依家淨係想追番我真金白銀借出去嘅錢。」

問到會否向前度採取法律行動？她表示：「暫時還在考慮當中，我唔係一個絕情嘅人，盡量都想好來好去，但因為ex已違約及多次反口，追佢錢又已讀不回，無奈下惟有公開追數。因為投資以太幣，佢死都唔肯比番啲coins我，係佢自己主動承諾喺六月底前佢會畀番以太幣最高嘅價位我，即係4千幾，所以條數先變到咁多。」再追問現時是否單身及可會考慮跟Deep發展？她表示：「依家淨係想快快脆搞掂咗啲錢先，如果唔係啲想做乜都做唔到…。」