錢嘉樂慨嘆老到跳唔郁：呢個係後生仔世界！

無綫「舞動」綜藝真人Show《盛．舞者》昨晚（6日）播放第2集，繼之前一段9分鐘一鏡拍攝的舞者出場序曲型爆MV後，今集正式進入故事及跳舞模式。而曝光的8位舞者都曾是《愛．回家之開心速遞》的藝人，當中包括「書蟲」林浩文、陳俊堅、簡家麒、林子超、袁鎮業等，而方紹聰、鄭雋熹、陳苑澄都備受關注，他們當中有些是做了Dancer後轉行，林子超更是在演藝學院主修現代舞。

眾人之中，以擔任客串角色多年的袁鎮業較為特別，他說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉行，我嘅強項係Jazz同Urban Dance，長處係對腳夠長！」奶仔則自爆於無綫已經11個年頭：「TVB演員乜都識！我強項係慈雲山大髀王，我肯定係呢度大髀最粗嘅！」Tania坦言參賽只為了找回初心，俊堅則感謝TVB搞跳舞節目。

以「共融」為題的第2集，透過對舞蹈的熱愛、將舞界前輩、年輕人、業餘求進步者、專業精英、藝人、香港人、外國人等凝聚在一起，各自說著與跳舞有關的故事。單是2位主持開場剖白已十分有意思。

1984年已參加霹靂舞比賽的錢嘉樂感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔㗎喇，我哋老，郁唔到喇！我參加霹靂舞大賽嗰陣，睇你都未出世，但我又真係想你哋叫埋我玩，年輕真好！」

備受網民關注的另一主持Jace（陳凱詠），則指在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，蝕硬錢，結果個個淨係做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應。」她又鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞：「跳舞邊有分年紀㗎！只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得。」

而三位導師狄易達、麥秋成與王君馨也有深情分享，當中以達仔最感性、勵志，亦最能反映舞者辛酸：「細個BATTLE親都覺得自己會輸，我就用『紅帽』 勉勵自己，叫自己熱血啲、唔好咁易放棄。因為學Breaking唔係日計，係以年計。學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持住。平時唔跳嘅人，係幻想唔到嗰種辛苦，係出咗所有力，都未必得到，但唔用力，就冇可能達到。所以要堅持。」秋成展示手上的搶眼紋身「尊師重道」，並指是代表舞者精神：「跳舞唔單止學肢架動作，而係學嗰種精神。無論咩舞種，堅持精神都係第一！同埋我哋要尊重彼此，起舞並存。」君馨則指主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。