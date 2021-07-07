被封港版蔡依林　鍾柔美：以佢為目標！

無綫節目《聲夢傳奇》愈來愈多人追看，加上歌手張敬軒已落實接李克勤棒，成聲夢主理人，大家更加期待。繼炎明熹（GiGi）憑《沒有你還是愛你》突圍而出贏盡好評後，人靚聲甜的姚焯菲（Chantel）及具跳舞天分的Yumi（鍾柔美）亦憑《戀愛預告》及《狂野之城》先後彈出，Chantel的片段的網上點擊一個月突破320萬，而Yumi在短短3日亦已累積了逾75萬點擊，掀起網民熱烈討論之餘，更曾榮登熱搜榜第一位。

Yumi可謂一鳴驚人，成為熱門，連帶以往的比賽片段亦相繼被起底！翻查Yumi IG，去年她已開始定期上載練舞片，無論力量、肢體動作、眼神及表情都十分到位，甚有女團潛質；被指可塑性高的她，更能同時駕馭型格及可愛風。據Yumi透露，原來她7、8歲已開始學舞，學過Pop、Funky、Jazz Funk、民族舞及拉丁舞等多個不同舞種。至那時開始，她每星期至少抽2小時練舞，日子有功，難怪成為Dancing Princess！

比賽當日已盛讚Yumi的音樂人張佳添，其後在個人頻道繼續讚不絕口，直指她是「女版郭富城」：「灑金粉嗰吓，佢嘅眼神、態度、動作，你就知道佢係舞台嘅Star，佢有壓台感、Timing（掌握好）、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我own咗個舞台』，佢得14歲，好有前途！」而不少網民亦因該表演對Yumi另眼相看，指她是「港版蔡依林」。對於張佳添及網民厚愛，Yumi表現淡定，並謙虛謂：「好多謝大家讚賞，我冇諗過做蔡依林接班人，但我會以佢為目標，向佢哋學習。」成熟穩重的她，更謂未有因而感到有壓力：「因為喺台上可以做自己最鍾意嘅唱歌、跳舞，我係好享受好開心嘅。比賽結果係點，順其自然，最緊要做好自己。」

而成功掀起全城熱話的《聲夢》，決賽過後將繼續有新搞作，無綫現正積極為暑假舉行的「聲夢Summer Camp」作大招募，並請來同樣年紀細細便踏出第一步努力追夢的姚婥菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）拍攝宣傳片。