林愷鈴陪細佬歎米線　馮允謙Keep Fit都照食

歌手馮允謙（Jay）與林愷鈴（Ashley）出席譚仔三哥米線中環旗艦店開幕造勢活動，二人都喜歡食米線，Jay說：「我喺加拿大長大，冇得食米線，所以返到嚟香港食就上咗癮，不過最近要Keep Fit，營養師話可以繼續食米線，但唔可以食辣。」Ashley亦表示與在加拿大讀書的弟弟同樣愛食米線：「佢依家放暑假，一返到嚟香港我就會同佢一齊去食米線，因為佢好掛住，仲連續食咗幾日。」

講到弟弟近日高中畢業，Ashley說：「係呀，佢之後都會去外國讀書。」講到弟弟高大靚仔似足韓星金秀賢，她說：「佢真係好高，有1米87高，不過佢好寡言，所以畀人感覺Cool Cool哋。（你啲女仔朋友好鍾意佢？）因為由細見到大，以前見佢仲覺得好似BB，但佢哋依家見到就會嚇一跳。」她大讚弟弟有做Model的潛質，問到對方可想入行？ 她說：「佢自己揀，但佢點揀我都會支持，但佢點都會讀咗大學先。」

Jay寫歌畀Ian及MC

至於Jay透露之前寫了歌給MIRROR成員Ian及張天賦（MC），歌曲都大受歡迎，覺得寫歌給人的滿足感更大，而之後自己就會出碟。他透露想與Ashley合作唱歌，大讚對方歌喉很好：「佢把聲好有Jazz嘅感覺，好Soul味。」講到Ashley演戲又得，唱歌又得，她謙稱：「唔好咁講，佢真係過獎，我會努力，我都好鍾意唱歌，今個星期都有個小個唱。」而問到可有意參加《全民造星IV》？她說：「我覺得我會比較遜色，容易發台瘟，又唔識跳舞，但我覺得呢個節目係值得關注。」