羅思雅開工撞爆鼻　被迫微調整番好

2019年亞姐冠軍羅思雅和2020年的冠軍金出席大埔亞洲電視總台，為2021新一屆亞姐競選舉行啟動禮，無見一排的羅思雅，變得鼻高高，她最初講笑指自己大個女，其後坦誠：「之前整親個鼻打咗少少嘢，鼻樑凹咗，要整整佢，好番可能增生咗。（係咪整容？）又唔算嘅，可以叫微調囉，好似你整親都要整番好。（填平傷口？）係。（整完滿唔滿意？）都可以，唔想再整親。」她透露是上年開工拍攝時鼻撞及尖物撞爆咗，原本她參加了上年的《全民造星III》，最後都要退出，她說：「因為受傷又驚，加上亞姐合約問題退出。（再參加《造星IV》？）未參加，未截止。」

蔡小蝶表示會鼓勵朋友參選，去年與她一起參加亞姐的盧淑儀，今年入圍港姐候選，小蝶力撐對方：「想佢攞獎，佢係一個好有夢想嘅人，梗係想佢拎冠軍啦。」提到去年因為疫情關係，亞姐總決賽選舉被迫取消，故她自然成為總決賽冠軍？小蝶一臉茫然問：「我係咪有獎金？」其後亞視執行董事陳偉傑解釋她是覆行總冠軍的職責，小蝶仍開心表多謝，並透露現在學唱歌、跳舞和電影，希望入行做演員。

而亞視高層陳偉傑宣布亞姐7月1日已公開召募，香港區選舉定於9月12日，總決賽照舊暫定12月舉行，他表示參選佳麗的年齡門檻由17至28歲，未婚及未生育，但表示會有所酌情，他說：「今年亞姐投資7位數，好多贊助仲傾緊，上年嘅總決賽因為疫情關係，好多海外佳麗嚟唔到冇搞到。（當係取消？）我哋搵咗香港區亞姐蔡小蝶履行番職務，唔會再補辦，依家都7月，都冇意思。（今年會搞總決賽？）我哋每年都想搞，因為上年要隔離檢疫21日，所以搞唔到，希望今年搞到，召募海外亞洲佳麗來參加。」