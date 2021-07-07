練美娟晒Big爆上圍　徐㴓喬拒豐胸：我鍾意平！

低胸上陣的藝人練美娟及徐㴓喬（Asha Cuthbert）出席譚仔三哥米線中環旗艦店開幕造勢活動，2女表示愛食米線，其中娟姐表示一日三餐米線都可以，因自己不會戒口。而講到她們有份演出的ViuTV劇集《大叔的愛》大受歡迎，Asha表示：「反而緊張，因為諗下一步係咩，之前都試過幾好，但之後我突然消失，我依家知道唔可以因為驚而消失。」練美娟就坦言開心：「我活在當下，第一次角色咁重戲份，大家睇完又覺得好開心，已經覺得功德無量，同埋依家身邊朋友都會成日叫我叫Edan，或者Anson Lo錄啲福利，例如生日快樂、寶寶起身，突然多咗好多朋友。」Asha亦笑言做Facial都被美容師不停問有關兩男的問題。

講到《大》播出後令她們人氣急升，練美娟笑言多了Job：「平時邊有人叫我出Event，同埋可能今次係食嘢所以就搵我。」她們又希望接多些工作，練美娟笑言各類型貼地的工作都可以找她，期間又笑Asha可以接豐胸廣告，問到可羨慕練美娟上圍Big爆？她說：「唔會，我鍾意平，覺得Model身形着衫好睇啲。」

陳苡臻靚樣重現

另外，同場還有KOL Jessica（陳苡臻）、ViuTV導演Agent. L及歌手梁祐嘉，其中Jessica日前遇車禍受傷，以致左面骨折，但見她已沒事，靚樣重現，她坦言現已康復很多：「休息咗3、4個禮拜，依家逐漸復工，等啲骨慢慢生番，要2、3個月先生番，好彩冇疤痕或者毀容，冇表面傷痕。（有冇影響生活？）冇乜問題，因為冇傷及肌肉。」但她坦言有影響工作：「但依家已經逐漸好番，可以陸續做番。」而問到可會參加《全民造星IV》？她坦言暫未有考慮。