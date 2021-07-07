消費券殺到　「智」Buy心頭好

政府電子消費券計劃由即日起至8月14日接受登記，市民可選擇透過八達通、AlipayHK支付寶、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK領取K$5,000電子消費券。消費券除可用於搭車食飯外，仲可以用來購買電子產品，今次就搜羅消費券下買得到的最新Gadgets，讓大家齊齊振興經濟。

$2,000消費券心水Gadgets

市民若於7月4日至7月17完成電子登記，最快8月1日就拎到第一期$2,000消費券，雖然金額唔算多，但依然買到手機、平板等人氣Gadgets。

長氣手機

Nokia G20內置5,050mAh大電池，續航力長達3天！此機內置4,800萬像素四主鏡頭及800萬像素自拍鏡頭，支援廣角、微距、人像及夜拍模式，並提供OZO Audio環迴錄音技術，拍片收音分外清晰。水滴式屏幕不失禮地有6.5吋，另配備Mediatek G35八核心處理器、4GB RAM、128GB ROM、機側指紋感應器及人臉解鎖。廠方提供兩年系統更新，保證升級至Android 12。

無噪電競

SteelSeries Arctis 9電競耳機提供2.4GHz無損音訊，獨家Arctis音效強化遊戲中的細微聲音，讓玩家聽到每個細節。另附有ClearCast雙向麥克風，有效降噪為隊友帶來清晰話音。專利的滑雪鏡布料懸吊式頭帶、Airweave耳墊及鋼鐵耳機結構令佩載感貼合舒適，每次充電可連續使用20時以上，適合長期作戰之用。

巨屏快充

智能平板Galaxy Tab A7 Lite配備8.7吋大屏幕，窄邊框設計令屏佔比達到81%，兩旁喇叭支援Dolby Atmos環迴立體聲，影音俱佳啱煲劇。其他硬件包括MediaTek Helio P22T處理器、4GB RAM、64GB ROM及800萬像素自動對焦鏡頭，支援1TB micro SD卡擴充，5,100mAh電池仲對應15W快充。

大師致敬

Polaroid相機多年來廣受藝術家歡迎，Keith Haring是其中之一。最近廠方推出致敬作Polaroid Now，火紅機身配上大師標誌性的黑白粗體塗鴉，配合使用的i-Type彩色相紙更印有Haring's的藝術圖案和簽名圖標，令作品充滿街頭味。相機支援自動對焦、雙重曝光及自拍計時，內置750mAh鋰電池能經USB介面充電。

4K盒子

Apple TV 4K電視盒只有98x98x35m大小，採用灰黑色機身，容易配襯家居。搭載了A12 Bionic晶片及HDMI 2.1介面，支援4K高清輸出、HDR 10、Dolby Vision及Dolby Atmos技術，更可透過iPhone投射影像甚至調色。新版遙控器內建觸控板，打圈便能快轉或回帶，比傳統按鍵式遙控方便靈活。

$5,000以下精明消費

若然以AlipayHK支付寶、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK登記，最快10月1日就拎到第二期$3,000消費券，可以夾埋首期$2,000消費券一齊用。至於八達通用戶可於第1期及第2期分別領取$2,000消費券，合資格累積消費滿$4,000或以上，餘下$1,000最快可於今年底領取。

翻芒筆電

ASUS BR1100筆電系列具備翻轉式及掀蓋式兩款，前者的11.6吋屏幕可360°翻轉，並附有手寫筆，可如平板般畫圖寫字。四邊橡膠設防碰撞邊條，加上防潑水鍵盤及堅固轉軸，令它達到MIL-STD810G軍規要求，屏幕又通過德國萊因TÜV Rheinland認證，有效過濾藍光。內建Intel Pentium Silver處理器，支援Wi-Fi 6連線，並搭載ASUS AI智慧降噪技術，能隔絕視像會議的背景雜音，開會人聲更清晰！

抗水耐用

Samsung Galaxy XCover 5智能手機專為極端環境而設，通過MIL-STD-810H認證，合乎IP68抗水防塵需要，水深1.5米浸30分鐘依然能正常運作。配備5.3吋HD+ TFT屏幕、Exynos 850八核心處理器、4GB RAM和64GB ROM，機背是1,600萬像素鏡頭所在，支援雙卡雙待，並且是真三卡槽設計。

智能電視

TCL P725無邊框電視系列由43吋起跳，解像度達3,840x2160，中階價錢卻有齊HDR 10、遊戲模式、Dolby Vision及MEMC 60Hz等進階影像技術，性價比頗高！電機行Android TV系統，預載Netflix、YouTube、Amazon Prime Video等視頻程式，更可通過免提語音控制電視。