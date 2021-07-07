拍《大叔的愛》MV　黃德斌怕醜趕人走

由藝人黃德斌、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson）、邱士縉（Stanley ）、簡慕華、陳子豐、練美娟等擔演的ViuTV劇集《大叔的愛》相當受歡迎，而片頭主題曲中，他們更齊齊跳舞搞鬼，相當配合此片劇情。之前眾人為主題曲拍攝，專程排舞盼突圍而出。甚少跳舞的德斌於片場不時嘆氣，更趕完成的演員離開，場面搞笑，他說：「叫佢哋快啲走，唔好搞我啦！因為我好大壓力呀！導演話得喇得喇！但係我覺得可以好啲，頭先叫做『做咗動作』囉！畀多啲時間我排練，遲啲可以向歌舞戲呢個目標出發。」

而向來精於舞蹈的Edan、Anson Lo與Stanley的NG次數比同場的練美娟、徐㴓喬（Asha）還要多，可謂「老貓燒髮」，Edan認叻指自己表現比隊友佳，但反被Anson Lo指摘說：「跳舞呢樣嘢，我一向都好敬重Edan，所以輸畀邊個都冇咩所謂，都唔知Edan比較嚟做乜，呢個世界真係太多競爭啦！」Edan亦不甘示弱指會教對方兩招跳好啲，Stanley表示此日演員齊集，但幾乎不認得黃德斌：「因為佢剃咗鬚，真係怪怪哋，成個人後生晒又靚仔咗。其實今日大家見面有點怕醜，要啲時間Warm Up，好快就返番嗰陣拍攝時嘅氣氛。」

而練美娟信心十足，但當導演要求她打頭陣時，卻以補妝為由推隊友上陣：「因為真係驚驚地，要拍埋MIRROR一齊跳，但導演都話叫我表情為重，呢方面我做得好足！」而同場的陳子豐自嘲年紀大，增加跳舞難度：「其實做咩表情我都諗好晒，但係要我記Step就有難度，話晒都四十歲去到中年，未必夠MIRROR啲後生仔嚟。」