C AllStar三缺一入「火場」　底褲都濕埋

組合C AllStar演唱會在即，除了忙於綵排和練歌，日前為合體後新歌《沒明日的恐懼》拍攝MV。成員何建曦（Jase）首次填詞作品，4子顯得份外投入賣力。其中一幕火災戲，Jase與陳健安（On仔）和吳崇銘（King）化了頭破血流妝，進出火場救火救人，King幾乎被火燒到背脊，On仔揚言底褲都濕透。偏偏三缺一，釗峰去哪兒？他們大賣關子，透露他另有「任務」。

其中一幕火災場景，On仔、Jase和King預先以特技化妝弄得血流披面，傷痕纍纍，前往上車路上扮流氓扮被打傷，但沒有途人上當，好搞笑。King笑說：「因為做唔到世界末日大場面嘅悲壯場景，所以我哋用一場火災交代。剛才我哋同啲火好接近，幾乎燒到背脊。」Jase表示燒起音樂團火，On仔話聽到有爆炸聲：「剛才唔只火勢好勁，仲有爆炸添！」King坦言好驚！

他們又稱導演預先叮囑他們「帶多兩條底褲」，結果他們都以為導演講笑，King說：「我以為救火嘅水會噴濕我哋，點知係因為來回跑入火場，全身濕透汗水。」拍攝順利完成，驚險過後On仔變得好風騷，穿着黑色背心的他唱《友情歲月》歌詞「消失的光陰散在風裏」。好唱口因為就快紅館開騷，對於門票火速售罄，他們齊聲表示希望加場，更揚言：「100場都唱呀！」

MV中火災重頭戲，C AllStar卻三缺一，原來釗峰另有任務，他說：「我3個兄弟去救火，點解我唔喺嗰度？唔透露，畀大家想像空間。」而另一場戲，On仔和King與男女主角「最後晚餐」後道別，On仔忍不住眼濕濕，但King表現冷靜。Jase見怪不怪：「King最冷靜，上次紅館唱《此刻無價》，我哋3個喊到停唔到，唯獨佢企喺一邊望住我哋，冇喊。」King解釋只是用另一個方式去投入當時氣氛，只是沒有流出眼淚。