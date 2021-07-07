寵物家庭都用得！萬潔靈溫和消毒　抗菌持續24小時

萬潔靈全新家居消毒劑，成分溫和安全，消毒抗菌，散發淡淡草本香氣，適合有寵物的家庭使用。

【特約報道】疫情肆虐，外出後要防止把細菌和病毒帶回家，對消毒用品的要求除了有效殺病毒、殺菌，亦要用得方便、用得安心。特別是有寵物的家庭更要選擇成分溫和、氣味不刺鼻的消毒產品，以免嗅覺敏銳的毛孩主子們因強烈氣味而感到不適。由日本研發的新產品萬潔靈家居消毒劑，成分溫和安全，適合有寵物的家庭，淡淡草本香氣、用途廣泛、更能殺滅新冠病毒!

【有效殺滅99.9%新冠病毒* 抗菌24小時**】

萬潔靈推出的全新家居消毒劑分別有需要稀釋使用的消毒劑和可直接使用的噴劑，滿足不同家居的消毒需求，還方便主人快速幫寵物消毒玩具及寵物籠等用品時使用。

經測試證實，此產品不但有效殺滅99.9%細菌及病毒*（包括新型冠狀病毒 SARS-CoV-2、冠狀病毒 229E 、 H1N1 & H3N2 甲型流感病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌），更可持續24小時抗菌**，溫和消毒同新冠病毒講Bye Bye。

【性質溫和 散發天然香氣】

萬潔靈家居消毒劑的成分天然，使用後散發天然的草本香氣，清新怡人，不怕刺激寵物們嗅覺。安全溫和的配方通過皮膚科測試，不刺激皮膚***，使用時無須戴手套，貼心保護主人們的雙手。另外，清潔過後亦無須過水****，使用更方便，有寵物及幼兒的家庭亦可安心使用！

「萬潔靈家居消毒劑」及 「萬潔靈家居消毒噴劑」已於各大超級市場、藥房、日本城、AEON、APITA、UNY、一田超市、千色Citistore及以下網店上架，「萬潔靈家居消毒劑」建議零售價$48.9（750ml）／「萬潔靈家居消毒噴劑」建議零售價$29.9（400ml）！

*根據QTEC實驗室測試2021，以美國EPA訂明的測試方法檢測（ASTM E1053-20），確認萬潔靈家居消毒劑及噴劑在特定試驗條件下，在硬、無孔的表面上，能有效殺滅99.9%新冠病毒。萬潔靈家居消毒劑：在1: 20稀釋情況下接觸5分鐘。萬潔靈家居消毒噴劑：接觸5分鐘。實驗數據僅供參考。

**經Boken Quality Evaluation Institute 測試2020，有效24小時抗菌，測試細菌為大腸桿菌。實驗數據僅供參考。

***若屬敏感性皮膚、皮膚破損或有傷口時，請戴上手套進行清潔。如皮膚出現敏感情況，請停止使用。

****若用於嬰兒或寵物用品，或與食物接觸的表面，應用水過浄。使用後，勿讓寵物舔舐或踏足消毒範圍，直到乾透為止。請勿直接噴向寵物。