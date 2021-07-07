王浩信生日晒爆肌相　老婆陳自瑤未有表示

視帝王浩信今日（7日）38歲生日，佢上載一張自己錫自己嘅爆肌相慶賀，然後寫到：「Happy birthday to me! Thanks for all your birthday wishes！」好友林夏薇、陳敏之及黃智雯等紛紛留言祝賀，不過焦點當然落在老婆陳自瑤（YoYo）度，至今YoYo仍未有留言及讚好。不過早前YoYo曾公開讚賞老公係兩屆視帝及演技好，要向佢好好學習，以為夫妻關係緩和，不過女方仍未有表示，唔通關係又再度起暗湧？

另外，王浩信於現時播映中的劇集《刑偵日記》中，扮演患有人格解離症的角色，他演的「勁峰」與「朱璣」兩個角色會不時輪流出現，而劇中飾演他母親的惠英紅就患有精神分裂，視帝與影后於劇中可謂大鬥演技。而明天（8日）一集中，劇情講述殺了吳沚默的惠英紅出現幻覺，見到死了的對方「現身」，以為她回來報仇，更用手掐住自己的頸。拍攝這場戲時，惠英紅演得相當逼真，而表情既猙獰又懾人，反晒白眼狀甚恐怖，觀眾看時必定會相當肉緊！

而浩信演這場戲，更要奮力救母，而劇情講述他聽到雷聲，勁峰與朱璣人格互轉，一時朱璣上身，叫阿媽不要相信袁偉豪，指他是衰人，一時又「勁峰」上身，叫她一定要信袁偉豪，這一幕浩信1分鐘轉了7次人格，甚考演技！

浩信接受東網訪問，問到如何演繹這場極難的戲份？他說：「我對呢幾個人格熟悉度要好高，好專注咁喺好快時間不斷轉換唔同人格，對我嚟講係好高難度同要用好大嘅能量去處理。」