王浩信生日晒爆肌相　老婆陳自瑤未有表示

視帝王浩信今日(7日)38歲生日,佢上載一張自己錫自己嘅爆肌相慶賀,然後寫到:「Happy birthday to me! Thanks for all your birthday wishes!」好友林夏薇、陳敏之及黃智雯等紛紛留言祝賀,不過焦點當然落在老婆陳自瑤(YoYo)度,至今YoYo仍未有留言及讚好。不過早前YoYo曾公開讚賞老公係兩屆視帝及演技好,要向佢好好學習,以為夫妻關係緩和,不過女方仍未有表示,唔通關係又再度起暗湧?

另外,王浩信於現時播映中的劇集《刑偵日記》中,扮演患有人格解離症的角色,他演的「勁峰」與「朱璣」兩個角色會不時輪流出現,而劇中飾演他母親的惠英紅就患有精神分裂,視帝與影后於劇中可謂大鬥演技。而明天(8日)一集中,劇情講述殺了吳沚默的惠英紅出現幻覺,見到死了的對方「現身」,以為她回來報仇,更用手掐住自己的頸。拍攝這場戲時,惠英紅演得相當逼真,而表情既猙獰又懾人,反晒白眼狀甚恐怖,觀眾看時必定會相當肉緊!

而浩信演這場戲,更要奮力救母,而劇情講述他聽到雷聲,勁峰與朱璣人格互轉,一時朱璣上身,叫阿媽不要相信袁偉豪,指他是衰人,一時又「勁峰」上身,叫她一定要信袁偉豪,這一幕浩信1分鐘轉了7次人格,甚考演技!

浩信接受東網訪問,問到如何演繹這場極難的戲份?他說:「我對呢幾個人格熟悉度要好高,好專注咁喺好快時間不斷轉換唔同人格,對我嚟講係好高難度同要用好大嘅能量去處理。」