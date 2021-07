藝人江欣燕昨日(6日)54歲生日,與家人感情要好的她,相約了母親和妹妹江希文吃生日飯慶祝,品嘗了不少好吃的東西,當中包括龍蝦、芝士焗通粉、沙律和薯蓉等,相當盡興。相中所見,戴上草帽的江欣燕薄施脂粉依然相當省鏡,而江希文的女兒永悅亦已長大了不少,與母親餅印一樣。難怪大合照時,江媽媽笑得十分開懷。

而壽星女笑言自己是24歲生日,表示:「Happy 24th b day to me!I love my family so much。(開心的24歲生日,我相當愛的家人)。」