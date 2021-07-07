同楊詩敏冇可能！泰臣對足5年了解過頭：太赤裸

藝人楊詩敏（蝦頭）及好拍檔泰臣（翟凱泰）為電影《太空也入樽：改朝換代》配音，當中泰臣聲演球星勒邦占士，而蝦頭就聲演其太太，蝦頭笑言角色與自己性格相近：「佢硬朗、霸氣外表下其實入面係溫柔同溫婉，真係超級適合我演繹，我真係試鏡番嚟，好符合個角色。」泰臣亦表示角色是正氣男子漢及爸爸：「原來我Tune番正經講嘢唔係咁易，要用中間位嘅聲。」講起打籃球，原來二人都是由細打到大，其中蝦頭更笑言是學界高手：「射波好準，好多男仔都輸畀我。」又笑言讀書時靠打籃球識到很多男友：「中學好多男朋友都係打籃球，打籃球嘅男仔太吸引啦！通常都比較高大，射波、帶波嘅英姿好吸引！」

而講到他們在舞台劇、電視劇、電影等已合作多次，對此蝦頭即謂：「你哋覺得我哋好似成日合作，其實我哋好耐冇合作，今次再合作大家配一對，感覺返番嚟。」問到下次想如何合作？泰臣坦言：「太耐冇喺劇場合作，之前合作電視劇多，但唔同玩法，我哋之前有5年時間喺劇場成長，大家互相扶持，希望可以喺劇場再合作。」他又坦言現時多了幕後發展，如創作舞台劇、導演舞台劇，年尾亦會有個舞台劇。

泰臣儲老婆本結婚

雖然泰臣已有拍拖多年的穩定女友，但問到二人當年合作真的沒發展可能？蝦頭爆笑謂：「以前一齊工作日對夜對係唔會產生感情，反而唔想再見，演戲已經日日見，返番現實生活又見咩？對咗5年啦，要有嘢一早有咗。」泰臣亦笑言：「因為太赤裸，對對方太了解。」那問到何時會與女友拉埋天窗？泰臣坦言：「都希望感情生活有更好嘅階段，搵多幾個錢夠錢就搞靚啲。（女友有冇催婚？）冇畀壓力我。」