對於重口味愛好者，聽到「女王」二字，都會不期然興奮起來，喺日本亦有好多人想做女王，不過唔係話手執皮鞭，身穿黑色皮革服同高跟鞋嗰種SM女王，而係想問鼎賽車女王寶座，好似姊系美人南沙羽就係其中之一喇！

姊系溫柔

相信好多男人都鍾意青春少艾，不過小弟就鍾情女人味，由於需要時間去醞釀出嚟，所以後生女一定冇呢種味道，好似南沙羽咁淺帶女人味就最啱口味喇！

今年28歲嘅佢，雖然踏足寫真界嘅年資唔長，但卻能夠喺短短日子爭取到人氣，當然有佢嘅吸引力啦！佢被歸類為姊系女優，氣質有點成熟但係唔會過熟，流露出令人窩心溫暖嘅溫柔婉約氣質，令人感覺舒服，好想投入其懷抱當中，所以寫真業界盛讚佢具備強烈嘅母性感覺。身材方面，有前有後且肉地結實，上圍對D奶更係分量十足，不過有人就話形態唔算好靚，所以要扣少少分數喇！

力爭寶座

可能阿妹都知道自己胸形唔夠靚，所以喺演出寫真時盡量少以高露出度為賣點，主打溫柔韻味以及治愈感覺，同時扮演不同角色，為觀眾帶來豐富悅目嘅視覺享受。講到拍寫真，其實佢喺2019先至正式以寫真女優身份演出，之前主要做演員同模特兒，另外，佢仲有一個身份，就係賽車女郎喇！

最近更有一個畀沙羽遇到平地一聲雷嘅機會，就係參加賽車女郎界別嘅一大盛事「SANSPO Sports Race Queen大獎 2021」，成為競逐女王寶座嘅22名參加者之一，而佢喺訪問中表示距離10月大獎賽得獎名單公布仲有少少時間，呢段日子佢會喺擔任賽車女郎嘅時候盡量表現魅力，以求奪得女王之位！在此希望羽如願以償啦！

南沙羽好鍾意向大家展露其火辣身段，所以喺佢嘅社交網就可以欣賞到好多寫真拍攝花絮同寫真照，必定大飽眼福！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：35D-25-34