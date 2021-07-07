鍾舒漫再發功　陳潔玲自爆激嬲男友

藝人鍾舒漫（Sherman）與陳潔玲去年合作經營防疫消毒用品生意，卻爆發金錢糾紛對簿公堂，昨日（6日）陳潔玲發文鬧爆鍾舒漫男友、MV副導演林灝軒（Steve Lam），指被對方入侵公司電郵盜取資料，另邊廂鍾舒漫又發文指被一位「C丁蟹」恐嚇及騷擾，疑展開反擊。

今日事情再有新進展，鍾舒漫再發文指控「C丁蟹」假借做慈善為名，打卡呃like為實，卻事事不願配合、嫌麻煩，雖然她未有開名，但就上載一張陳潔玲社交網曾甫出派酒精搓手液的照片。此外，她再發文指有人欺騙消費者，推銷濃度與產品說明不同的消毒水，甚至公開一段錄音，聲帶中的女聲曾教唆她欺騙顧客，直指「乜都係X吹」，而鍾舒漫文中亦透露「好彩未正式賣出街就同你拆伙，唔係實畀你累死」。

至於陳潔玲亦有更新社交網，為昨日發文鬧爆Steve道歉，指因此激嬲男友：「前幾日太衝動鬧人，激親自己條仔累佢擔心到發燒，響度要冋佢講：老公，對唔住...老婆知錯了。老婆真的知錯了，我哋今個月都要結婚啦，我會乖，我會聽話，老公説的永遠是對，人生有限，流氓無賴永遠不值得我們去浪費時間，我們應該一起專注努力自己的未來，一起互相學習和成長。」