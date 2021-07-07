矛盾大對決　冰鎮定火炙最難頂？

矛盾大對決係玩兩難二選一嘅問題，當中有唔少問題更係男士有切身嘅感受，好似日本有YouTube網紅嚟個冰鎮蛋蛋同火炙蛋蛋大對決，男士們覺得邊種會最難頂呢？

赤痛感強烈

大家覺得冰鎮蛋蛋定係火炙蛋蛋最難頂呢？想知嘅話又唔使真係要冰火嘅，擁有超過676萬訂閱者嘅日本超人氣YouTube團體「Fischer's 魚團」，早前就嚟個「底褲凍凍Vs底褲燙燙」矛盾大對決，睇吓冰鎮蛋蛋定火炙蛋蛋難頂啲。

為咗進行實驗，佢哋搵嚟兩種分別會產生強烈冰感同熱感嘅整蠱啫喱「底褲凍凍」及「底褲燙燙」，然後分別將小劑量啫喱搽喺3位團員嘅底褲度，起初大家覺得冰感好似被冰塊冷凍一樣，而熱感則有啲熱辣辣嘅感覺，兩者都可以接受得到。不過，將兩種啫喱大劑量搽喺底褲後，明顯係熱感嘅赤痛感強烈好多，最後辣到佢哋要衝去沖涼，矛盾大對決結果係火炙蛋蛋最難頂呀！

AV女優呼籲睇正版

睇AV要睇正版是常識吧！早前有日本AV女優呼籲AV迷，一定要支持正版，否則佢會冇啖好食，因為片廠為減省製作成本，連AV女優拍攝時嘅飯盒錢都要被削減，真係陰功呀！

擁有33F巨乳嘅堀内未果子喺社交網發文表示，有鑑於愈嚟愈多人睇盜版AV，以致AV片廠削減製作費，不但冇安排化妝師，女優片酬減少，工作量亦少咗，而最重要係飯盒錢被削減至300日圓！未果子話如果大家想睇到高質嘅AV，一定要支持正版。另外，未果子最鍾意食嘢，經常喺社交網分享美食照，如果佢冇啖好食嘅話，又真係幾慘嘅！

兩性專家教捉姦

捉姦唔係私家偵探嘅工作咩？美國兩性關係專家Nicole Moore表示，其實想知道另一半係咪出軌，只要留意對方有冇以下呢三種行為就得：

1：突然改變手機背景。如果對方將你同佢嘅合照，變成冇任何關係嘅照片，原因在於唔想其他人知道佢嘅感情狀況。

2：將手機收埋喺你搵唔到嘅地方。如果對方冇做虧心事，佢根本唔會介意你觸碰佢部手機。

3：經常搵唔到對方，而對方亦冇主動回覆你。如果工作有幾咁忙碌，幾個小時後佢都會回覆你，除非佢期間有任何欺騙你嘅行為。

大家覺得講得啱唔啱呢？Nicole Moore話如果另一半中晒以上三點，肯定有問題，咁就要小心喇！