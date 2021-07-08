【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿九丁巳土開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：拜師、開業、立約

忌：修廚、堵塞、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、8、9

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

工作上有阻力，有時別太計較，退一步海闊天空。

金牛座

新奇的體驗令你感到興奮，可望度過愉快的一天。

雙子座

內心有卸責傾向，小心影響到你和另一半的感情。

巨蟹座

行事宜按部就班，走捷徑會令自己陷入麻煩旋渦。

獅子座

已有伴侶者要控制脾氣，勿為芝麻綠豆的小事動氣。

處女座

給自己着緊的人送上禮物，可換來皆大歡喜的結果。

天秤座

事業運一般，即使拚命趕工，也難以完成手上工作。

天蠍座

容易被一件往事困擾，如有需要可尋求親友協助。

人馬座

咄咄逼人的作風是要不得，容易惹起身邊人反感。

山羊座

心情不錯，多出席社交場合，可獲得有利的訊息。

水瓶座

身心狀態欠佳，別強迫自己做一些耗費心力的事。

雙魚座

施比受更有福，多做善事，身邊人對你另眼相看。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 人氣強

（跌）兔 是非多

鼠

桃花大旺，單身者容易遇上性格開朗的異性。

牛

易因一時失言而得罪人，要留意說話的語氣。

虎

能言善辯，適合與人傾生意，容易達成協議。

兔

言者無心，聽者有意。說話太直容易得罪人。

龍

靈感不絕，不妨付諸行動，或會有意外收穫！

蛇

處理公事游刃有餘，何不趁機會享受家庭樂？

馬

財運不濟，避免作大額投資，提防上當受騙。

羊

創意大爆發，可大膽提出建議，易獲得支持。

猴

向有需要的人伸出橄欖枝，助人為快樂之本！

雞

工作表現受上司認同，但仍要保持謙遜低調。

狗

外界助力強，易在投資市場中找到合適產品。

豬

是日沖煞，保持心境平靜，一切問題都可解決。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

「財」的意義

對於「財」，大家都很敏感，前來找我批八字的人，諮詢財運是頭3個會提出的問題之一。不過，大家對於財的理解，似乎流於表面。

在命理上，「財」不止錢財這麼簡單的。古代指的「財」，還包括：金銀財寶、食物、衣服、奴婢、家畜、田地、車馬、妻妾（對於男性而言）。運用在現代生活上，奴婢轉化為下屬、田地轉化為物業、金銀財寶也就是首飾，還有食物、汽車、物質、享受、妻子情人（對男命而言）等等都代表「財」！

換句話說，一個人在走財運的時候，生活上發生的現象都會圍繞着以上種種。例如有些日子在走財運的話，可能會有人主動請你吃飯，或者自己在逛街的時候買到物超所值的東西，這是屬於流日的財運。

當然，流月的財運比流日的財運大一點，流年的財運比流月的財運大一點，十年大運的財運又比流年的財運更大，而最大的還是命格本身的財星旺再碰上財運的大運，你會發現賺錢比起不好運的時候容易得多。

有些人認為，中國的各種論命都是迷信的，其實你可以參照我每年設計的月曆，當中會列明十天干日元的「財運物質日」，也就是財日，大家不妨親身體驗一下，再來判斷中國的五行論命是否迷信。