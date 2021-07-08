死纏爛打！奧斯卡影后雲妮絲維嘉向保羅麥卡尼示愛

英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）前成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）今年已79歲，多年來他的戀愛史多不勝數。3度結婚的他曾經被傳與細27年的奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）大搞忘年戀 !

當時保羅正值與第2任老婆希芙繆絲（Heather Mills）搞緊離婚，他就被傳媒影到3度與同樣失婚冇耐的美國女星雲妮絲維嘉外出。他們被影到一起觀看Tom Petty演唱會後，再被影到雙雙享受燭光晚餐。即惹來外界揣測兩人經已撻着！當時他們被雜誌圖文並茂刊出於紐約漢普頓一間豪華酒店的餐廳內撐枱腳。有途人見到他們見面時先來個親密擁抱，用膳完畢後雖然各自離去，不過從面上笑容可知彼此應很享受這頓飯。之後他們再獲歌手Jon Bon Jovi邀請一同出席在其大宅舉行的派對。

雖然緋聞傳出後保羅否認戀情並指他們屬好友關係，但雲妮卻咬住唔放死纏爛打！被傳緋聞後她有接受訪問，當時她藉訪問向他示愛！她說：「我係對保羅麥卡尼暗戀得好緊要。不過我覺得好尷尬而冇向佢示愛，所以我一直冇同佢講！」雖然她唔夠膽向保羅示愛，不過她就有告訴給好友聽。她說：「我有同朋友剖白，而我相信佢哋都有轉告佢（保羅）知。我相信如果佢唔知嘅話，佢依家睇完我咁講都會知道我嘅愛意。」

除了保羅之外，雲妮先後與多位圈中人包括占基利（Jim Carrey）、馬修培利（Matthew Perry）及畢利谷巴（Bradley Cooper）等傳緋聞及拍過拖。其中她與占基利訂過婚。