東方日報C1：茱迪科士打康城捧獎　遭超模騎劫

國際影壇盛事《康城電影節》去年因疫情關係停辦，今年終於不用以視像模式舉行，大搞實體頒獎禮，為3大國際電影節「復工」打頭陣。頒獎禮吸引大批來自世界各地的紅星出席，當中美國女星茱迪科士打（Jodie Foster）偕妻亮相並獲頒「終身成就獎」，惟紅地氈上卻被超模Candice Swanepoel 及Bella Hadid性感搶Fo ！

《第74屆康城電影節》於香港時間昨日凌晨隆重開幕，茱迪偕妻子Alexandra Hedison以黑白配造型結伴踏上紅地氈，大晒恩愛。Alexandra曾與美國女名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres） 拍拖，2014年與茱迪拍拖1年後拉埋天窗。

瑪莉安搞「無罩」首映

茱迪獲頒「終身成就獎」，頒獎儀式請來多位重量級嘉賓，包括憑《上流寄生族》奪得金棕櫚獎的韓國導演奉俊昊、康城常客西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）、擔任主競賽單元評審團主席的美國導演史碧奇李（Spike Lee）、韓國男星宋康昊、法國女星美蘭妮羅倫（Melanie Laurent）及美國女星瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）等評審團成員。茱迪以流利法語致詞，期間表示：「出嚟感覺好唔好？我哋終於喺度，你哋有冇少少掛住盛大華麗嘅場合？呢一年我重睇黑澤明、馬田史高西斯（Martin Scorsese）、史碧奇同奉俊昊嘅電影，即使戲院冇開，電影都係會繼續。」語畢獲全場起立致敬。

電影節的開幕作品《Annette》由美國男星阿當哉華（Adam Driver）與法國女星瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）主演，法國導演Leos Carax率領眾演員出席首映禮。他們進入戲院時，獲工作人員派發口罩，不過阿當與瑪莉安都未有戴上。而本來戴着口罩的人士，大部分在場內亦除下。

中國「氈星」冇影

紅地氈上最搶鏡的，是與電影無關的超模，美國女模Bella Hadid穿上超長裙襬的晚裝示人，並向記者大派飛吻；南非女模Candice Swanepoel穿Deep V透視裝，相當誘人；美國女星謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）亦低胸上陣，玲瓏浮凸。

過往有大量中國「氈星」在紅地氈博出位，但今年因疫情關係，這些場面已不復見，但仍有中國女星李夢穿黃裙亮相。

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