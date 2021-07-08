EGL 東瀛遊推出暑期「熊本魅力再發現」主題空中漫遊 Flycation

【營業資訊】熱愛旅行的港人因疫情無法出外，東瀛遊早前推出 Flycation 環港遊，反應熱烈。今次更聯乘日本熊本縣政府香港代表事務所，推出 暑期主題專機「熊本魅力再發現」主題空中漫遊之旅。帶旅客出發暢遊香港上空，在 90 分鐘的航程與一系列熊本熊 Kumamon 精品一起搭飛機，重拾旅行感覺。

暑假來到，Flycation 可以讓小朋友一賞搭飛機，最適合一家大細出遊。7月24日（星期六）出發之EGL Flycation 淨機票3人同行低至$499 一位，除此之外，更可以選擇套票配搭 Staycation ，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、全程投入夢幻國度；讓你飽覽港珠澳大橋與天壇大佛等景色的昂坪360水晶纜車券套票，是親子共享時光的好去處。

Flycation 亦可配搭本地親子一天遊旅行團，到訪合味道杯麵館，父母和子女一同享受玩味且歡樂十足的工作坊，創造獨一無二的杯麵、亦可參觀香港文物探知館，讓小朋友認識香港歷史、建築學，寓玩樂中學習。

EGL Flycation 「熊本魅力再發現」日本熊本縣主題空中漫遊之旅

出發日期：7月24日 (星期六)

飛行時間：下午16:30–18:00

目的地：香港飛往香港

航班：UO6882

航機上玩 Bingo 遊戲 大派豐富旅遊獎賞

今次熊本縣主題空中漫遊 Flycation 更獲得熊本縣政府支持，送出獎品總值超過港幣10萬元。在航機上和旅客大玩 Bingo 遊戲，大派豐富旅遊獎賞，杖立溫泉肥前屋(小國町)、阿蘇之司Villa Park 度假飯店、天草 Alegria 花園酒店、熊本全日空皇冠廣場新天空酒店、熊本 Verde 酒店及熊本城酒店等溫泉酒店住宿券；還有肥薩橙鐵道 (Hisatsu Orange Railway) 午餐加乘車券、阿蘇猴子劇場入場券及紀念品、UMAMON VILLAGE 入場券、荒尾市 GREENLAND RESORT 主題樂園入場券、阿蘇火山博物館入場券、水前寺成趣園入場券及和服體驗等等，更有熊本熊限量版紀念品、手信。每位旅客均可獲得熊本熊精美特色禮品包，人人有份，永不樂空，必定滿載而歸。

每位旅客可獲得熊本熊精美特色禮品包

熊本熊限量版紀念品