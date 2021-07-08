凍飲勁傷身　想靚就要戒

天氣熱焫焫，凍飲的確能帶來片刻透心涼的感覺，不過在中醫學角度，生冷食物易困濕，濕氣內生，只會損害脾胃的功能，而所謂「寒凝則聚」，凍飲更會使腹部的經絡停滯，因而致胖及水腫。此外，凍飲使消化功能紊亂，不單令人易感疲累，更會令皮膚老化，帶來黑眼圈等等外觀上的不良影響，女士聽到是否心驚驚？唔止呀，還有以下4大傷害呀！

1.大傷脾胃

中醫學角度有謂「脾主運化」，即負責將營養運送到全身，而「胃主降納」，代表接收食物以及消化，而凍飲正正傷脾胃功能，令消化紊亂，易有胃脹、胃氣及胃痛等不適。此外，凍飲更影響腸道蠕動，使氣血運行不順，而脾胃功能差同時使濕氣積聚，形成了痰濕，不利於健康。

2.爆發暗瘡

前文已述凍飲損害脾胃，影響腸道蠕動，因而容易出現肚瀉及便秘。當脾胃功能差，濕氣同時積聚體內，從而令面部油脂分泌增多，變相易爆暗瘡，令皮膚整體變差。

3.下身水腫

由於凍飲令脾受虛損，水濕不化，形成水腫以致脂肪積聚，而且多集中在下身，所以不少愛凍飲女士的身形都會是上半身纖瘦，下肢卻水腫肥胖，而且非常難減！

4.加劇經痛

這一點傷害的確是針對女性，月經前，身體內的氣血會集中運行至子宮，可是常常喝凍飲的話，便會阻礙氣血流去子宮，出現血瘀情況，甚至加劇痛經，又或有經血少的問題，要是情況嚴重的話，更有可能停經，月經失調。