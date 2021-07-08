《性／生活》巨鵰Adam Demos起底　同女主角搞姊弟戀

近期喺Netflix熱播嘅新劇《性／生活（Sex/Life）》充滿大量大膽情慾畫面，女主角Sarah Shahi周旋於暖男老公同埋渣男前度之間，不過最多人討論就要數男主角Adam Demos，當中一場全裸沖涼戲，極度震撼，網民目測Adam Demos巨鵰有成25CM長，一度有人懷疑係「裝隻狗」或「請替身」，不過其後劇集製片人Stacy Rukeyser強調拍攝時冇搵替身，Adam Demos因而「一露成名」，加上佢爆肌身形，邪氣不羈嘅外貌，令佢吸納大批女粉絲，社交網追蹤人數爆升！

好多人都話外國人老得快，但來自澳洲嘅36歲Adam Demos就完全冇中年大叔嘅老態，佢勤力做Gym之餘，又好鍾意戶外運動，行山、滑水同攀岩都啱玩，絕對係「陽光男神」！但其實未成名前佢曾喺父親嘅公司擔任建築工人，直到 23 歲先參加 「Screenwise Film and TV Acting」 嘅表演課程，接觸到演戲，喺母親鼓勵下成為一名演員。

另外，Adam Demos與劇中嘅女主角Sarah Shahi假戲真做，兩人撻着成為真CP，現年41歲嘅Sarah Shahis已經係3個小朋友嘅媽媽，2020年與前夫離婚後，兩人正式拍拖發展姊弟戀，更於今年元旦公開戀情，Sarah Shahis曾於訪問中透露接下呢個角色嘅原因，因為覺得好似「演緊佢自己」為照顧家庭而壓抑慾望。兩人拍拖半年感情發展順利，經常於社交網大晒恩愛，女方更話男友係佢嘅靈魂伴侶。

---------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！