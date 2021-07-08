新款潛水錶　型男好拍檔

瑞士高級腕錶品牌OMEGA最廣為人所熟悉的當然是Speedmaster Moonwatch腕錶，但除了這枚可以「上天」的經典作品外，擔當「下海」角色的Seamaster系列其實亦同樣極具人氣。日前，OMEGA發布了今年最新推出的一系列腕錶，當中包括：Seamaster Diver 300M及Seamaster Aqua Terra等等多枚潛水腕錶設計，喜歡水上活動的錶迷絕對不容錯過。

型格黑陶瓷

1993年首度面世的Seamaster Diver 300M系列，一直以出色的潛水腕錶功能而備受潛水員及錶迷追捧，今年品牌特別運用陶瓷物料打造出一枚名為Black Black的全黑腕錶。43.5毫米錶殼採用光面磨沙黑色陶瓷製造，更首次以雷射蝕刻技術在錶盤鐫刻波浪紋理、分鐘刻度以及OMEGA標誌，小時刻度及鏤空指針則經過物理氣化沉積（PVD）「黑化」並掃上碳色夜光塗層，即使在黑暗深海一樣可以清晰閱時。錶背黑色陶瓷底蓋運用品牌的專利Naiad Lock技術製作，確保所有鐫刻的字樣及標誌都可以完美工整地向上對齊，通過藍寶石水晶鏡面更可欣賞到內裏搭載的Co-Axial Master Chronometer 8806自動上鏈機芯，動力儲存55小時，防水深度達300米，足以應付不同的潛水環境需要。

水陸皆宜小秒針

相對Seamaster Diver 300M鮮明的潛水腕錶形象，潛水深度「只有一半」的Seamaster Aqua Terra就更像一枚水陸皆宜的多功能腕錶。今年品牌首次在錶盤6時位置加入小秒針顯示，腕錶分別推出41毫米（9款）及38毫米（10款）兩個尺寸，錶殼採用精鋼及18K Senda Gold打造，部分款式更有鑽石錶圈及鑽石刻度細節提升奢華感，錶帶亦備有格紋橡膠、18K Senda Gold、精鋼及皮革多款選擇，為這枚潛水腕錶組合出更多不同品味風格。