去年憑話題劇《夫妻的世界》上位的26歲「最美小三」韓韶禧,出道5年參演過7部電視劇,大前年曾與男團EXO成員D.O.合作古裝劇《百日的郎君》,最近則與上位男神宋江合作人氣網絡漫畫改編的電視劇《無法抗拒的他》,成功擺脫《夫妻》中的「小三」形象,改以純情大學生的造型示人,吸納更多海外劇迷。

經常被指撞樣宋慧喬的韓韶禧,高中時期的學生照近日在網上曝光,與現在一樣擁有標致的五官及瓜子臉,足證她是純天然美女!韓韶禧早在2016年便接拍男團SHINee的《Tell Me What To Do》MV出道,翌年又為男團CNBLUE主音鄭容和拍《That Girl》MV,而她成名後,有節目翻炒其入行初期的水着Look,罕有大騷Big爆上圍。