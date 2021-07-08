親揭3年冇劇出背後辛酸　陳展鵬：其實有驚㗎！　

無綫劇集《逆天奇案》口碑收視雙收，在劇中飾演「森Sir」一角的「視帝」陳展鵬（煎Pan）又再次擄獲一眾視迷的心，不過此劇出街前，其實煎Pan已經足足3年沒有作品推出，他更形容自己心情「都有驚。」

煎Pan未入行前是兵兵球港隊成員，他的人生也像一場有高有低的比賽。從無綫第7期電視藝員訓練班畢業後，在劇集中有機會和陳松伶和黎耀祥做對手，後來又遇上歌唱方面的伯樂，被推薦簽約寶麗金唱片公司，亦有電影方面的邀約，一切都似乎很順利之際，97年忽然一場金融風暴，轉眼間將他推落谷底......

「嗰年錄完歌都冇新人獎，我好記得。」歌手夢被迫暫停，眼看銀行帳戶的數字愈來愈減少，煎Pan選擇了去做日薪350元的地盤工作「其實都係為咗維持生活。」聽煎Pan形容着當初艱難的日子，實在很難想像他是如何捱過來，並用豁達的心去回憶人生中的挫折。

縱使受現實打擊而要暫時放下歌手身份，他並沒有因此而放棄演藝夢，2008年煎Pan由亞視重返「娘家」無綫，重新出發，但減了３分２人工，還要賣掉部分物業，而母親則在他事業低潮時，辛苦打2份工來支持他「行落去」，待母至孝的煎Pan形容「我媽媽係我人生中好重要嘅人。」

2016年憑《城寨英雄》奪得最佳男主角後，煎Pan理應工作不了斷，但他卻刻意減產，甚至在18年後，足足3年都沒有作品推出，原來全為了照顧自中風後便健康狀況不佳的母親。就像上天又給他一個重大考驗一樣，展Pan卻坦言這一次自己比年輕時更能成熟面對「啲人成日話求神拜佛求好運，但喺嗰段時間我同自己講，其實唔係要行好運，係要頂得住」。

同時間，他決定和另一半單文柔（Phoebe）結婚，雖然2人拍拖時間不長，但煎Pan坦言自己「隨時Ready」，而對方正是他一直等待的「對的人」。 談及太太和女兒「小豬比」，煎Pan即一臉「甜到漏」，不過原來他在擔任港姐評審，初邂逅當時還是候選佳麗的單文柔時，竟然是因為覺得對方沒有自信而對她留下深刻印象！他更笑言其實同太太「唔係好sweet」，亦會有兩性關係經常會出現的煩惱，新歌《真愛配方》就是在探討這個話題。講到相隔多年再重拾歌手夢，煎Pan竟直言是因為一個「悶」字？另外，對於曾被網形容為「時裝炒車」，煎Pan又會如何回應？想知就要馬上收看《娛場》！

Make Up：Mon Cheng

場地：Hotel ICON