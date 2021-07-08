不滿東奧照搞音樂騷停辧　Taka煽動樂迷發惡

日本疫情反覆，東京昨日(7日)有920宗確診，再創5月單日新高，當地政府更計劃第4度發布「緊急事態宣言」。夏天年度大型戶外音樂騷《ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021》(RIJF)，原定配合防疫措施於8月舉行，但昨日卻在茨城縣醫師會及多個醫生組織強烈反對下，忍痛宣布取消。活動已連續2年因疫情影響停辦，相反東京奧運卻如期舉行，不少網民不滿政府雙重標準，連人氣樂隊ONE OK ROCK主音Taka亦忍不住在網上留言，煽動樂迷及歌手：「是時候大家要發惡！」

Taka在社交網即時動態上留言：「這是我個人意見，只感到無奈或可惜而原諒一切的日本樂迷及音樂人，真的是太和善了。不過，是時候大家要發惡！」有份演出的樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎留言：「准許5萬人以上外國人入境的奧運舉行，卻不能舉辦準備了一年以上防疫工作的音樂會嗎？別開玩笑了。」原定首日為音樂騷打頭陣的人氣樂隊King Gnu主音井口理亦在其社交網留言，批評政府防疫政策曖昧不清晰。

每年超過20萬人參加的RIJF，原定於8月7日至9日，以及14日與15日在茨城縣國營日立海濱公園舉行，參與人氣歌手單位包括King Gnu、YOASOBI、back number、RADWIMPS、LiSA、UVERworld等。今年活動因應疫情進行大幅調整，將原先7個舞台改為1個外，又限制入場人數在一半以下等，門票早前已經開售。但茨城縣醫師會及26個醫師協會日前發聲明，要求活動取消，令主辧單位屈服。