新開居酒屋　熱鬧富人氣

香港人每分每秒都處於高壓之中，放工時和朋友來個飯敍再飲番杯，有助減壓。除了去酒吧，熱鬧的日式居酒屋是另一個選擇。近日坊間開設了數間新的居酒屋，各有不同的風味，想和朋友聚會聊天，話都無咁易。

北海道過江龍

港人旅遊熱門地點北海道，除擁有優美的風景，還有很多地道小店。近日當地札幌市的日本居酒屋淳吟Jyungin落戶佐敦，當中有很多本店的招牌菜式，包括清酒浸鮑魚、軟綿蝦夷鹿肉漢堡兩食、土手味噌煮和牛內臟。另外，還有清新的北海道帶子溫沙律配四國柚子味噌及鰹魚高湯啫喱、消暑的北海道帶子配紀州南高梅梅子冷素麵和店子的名物大阪燒等，配上各歀清酒，讓客人猶如置身北海道。

重現江戶風

看日本的漫畫或劇集，經常看到江戶時代的背景設定，近日銅鑼灣開設的浪‧居酒屋，都是以這個時代作設計主題，紅色和深啡色的木材裝潢，配上本地手繪畫家製作的京都傳統建築及日本祭典節日街頭景象，氣氛濃厚。食物方面，當中包括自創火炙壽司、原條鰻魚丼、月見雞肉棒、和牛舞茸卷及壽喜燒等，每晚8時至9時，店員會邊擊鼓邊向食客贈送清酒，齊齊乾杯夠晒熱鬧。

日法滋味

地道的日式居酒屋大家去得多，如果滲入其他國家風味，能讓客人耳目一新。中環的摩登居酒屋Roji內的菜式，特別加入法式風味，食物包括經改良的雞軟骨、炙燒帶子和日本巨蜆等，另外，還有用3種番茄打造的番茄沙律、加入細香葱的吞拿魚腩配醃蘿蔔、多款配菜打造的A4和牛，以及分量十足的和牛或海鮮釜飯等，配上特別調配的雞尾酒，別有一番風味。

酒店級創意和食

位於沙田的帝都酒店，最近來個大裝修，並開展了「Little Ginza」計劃，打造成區內的餐飲小銀座。率先帶來全新概念現代和食居酒屋YAMA，由酒店日本行政總廚三橋薰領軍，堅持用百分百日本當造食材，帶來一系列新派和食及爐端燒。單是開胃菜的「季節野菜沙律伴羔醬」，用上多款時令蔬菜，配上銀魚及蒜頭打成的羔醬作蘸醬，展現意日獨特風味；還有賣相猶如藝術品的吞拿魚牛油果他他配最中餅伴山葵慕絲等。新店特別打造了一個可用真炭燒製的爐端燒炭爐，由備長炭燒出多款散發炭香的串燒及爐端燒美食。另外，招牌必試「山 吉列和牛三文治」、炸北海道鮮蟹肉餅等。餐廳設有酒吧，供應多款別具特色日式雞尾酒、日本威士忌、清酒等。餐廳預計7月中旬正式開業，現正試業中。

隱世地道和滋味

位於新近開通的港鐵沿線的土瓜灣馬頭圍道，最近就有一間充滿特色、名為「十戶」的日式居酒屋開業。店外以懷舊日本車站為靈感，室內裝潢則以日本商店街作主題，霓虹招牌、舊式海報搶眼奪目，令人有猶如置身當地居酒屋的錯覺，到處都是驚喜打卡位，更可以滿足大家「日本旅遊」的心情。新店主打串燒及清酒，更是少數有國際唎酒師駐場的餐廳，供應逾40種清酒。推介供應的「清酒配對Omakase」，可以一次過嘗到8道餐廳招牌菜及4款清酒。食物由入行逾20年的楊哲賢師傅主理，他設計的菜單主要分為刺身、前菜、沙律、肉類串燒、蔬菜串燒、海鮮串燒、烤雞串、炸物、甜品等多個類別，當中不乏由他所創作的菜式，好像免治雞肉釀冬菇、富士蘋果豚肉卷、蝦肉墨魚棒、豚肉流心蛋等。餐廳大部分食材均來自日本，亦會選用本地的新鮮優質出品及外國進口肉類，以雞肉為例，就嚴選了德島阿波尾雞，以及九州白雞等。此外，餐廳也會定期舉行期間限定的清酒工作坊，逢星期六、日下午時段舉行，每次的參與人數約10人，由唎酒師將帶領參加者品嘗4款清酒及4款小食，從中認識甘、酸、辛、苦、澀「日本酒五味」；學習區分薰酒、爽酒、熟酒及醇酒；以及認識日本酒與食物的配搭技巧等。