靈敢侶情：沒有不可能的事

面對工作，我總抱着不知天高地厚式的信心：「沒有不可能的事！」

自幼，「醜」字跟我並存，讀書時也沒有男生喜歡我，亦試過因為被認為太樣衰，而被男同學用石卵擲頭。奇就奇在，我心裏仍然相信「醜也能有出頭天」，於是，我不知好歹地定下「當上作家」的理想，我就要成為最醜的作家！

以成年人身份讀完大學之後，便埋首投稿，兩年、四年也沒有回音。終於在第四年半，突然收到一家出版社的回覆，雖然電郵中只有一句說話︰「你肥成咁好難做。」但已經令我哭着樂上半天。那一晚，我望着自己的身形，也不知哪來的決心，我堅定地對自己說：186磅的確肥，好吧！我就去減。猶記得當初做掌上壓，要用雙手撐起重到不行的身體，真的無比難受，但我仍然相信：沒有不可能的事！最後，我雙手震震都堅持完成。

終於，我成功減去60磅，以為可以展開作者之路的時候，又來了另一個問題：我一向醜字行頭，根本不會打扮和化妝，又內向不擅社交，對着鏡頭完全說不出話來。不打緊，我就去練習，每天對着鏡找話說，「我叫周靈山，今天教大家做黑豆粥……」不行，這樣實在太沉悶，於是又再練，練習了半年，如今只要一開機，我便可以講說話，從味道層次、質地口感、創作感受、用不同比喻去介紹食譜。

回想過去的種種，雖然我也有不少擔心、害怕、失落、挫敗的時間，但做人不是開心就是不開心，有50%機會去開心，其實已經好多，買股票和基金的回報率也只是幾至十幾巴仙，若用這個方向去想，做人也不算太難，只要，你相信自己。

其實，醜又如何？現在很多讀者都極度疼我，他們還經常讚我美，可想而知，愛你的人必定會在最醜之中看到你的美和好。你就勇敢踏出第一步實現理想吧，說不定在十年之後，你也會在這裏鼓勵別人：凡事有可能！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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